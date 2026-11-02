Ukrainā uzlauzta gaisa trauksmes sistēma – iedzīvotāji saņēmuši biedējošus viltus brīdinājumus
Foto: Shutterstock
Iedzīvotāji aicināti sekot pašvaldību oficiālajiem paziņojumiem un pievērst uzmanību trauksmes sirēnām un skaļruņu signāliem.
Pasaulē

Ukrainā uzlauzta gaisa trauksmes sistēma - iedzīvotāji saņēmuši biedējošus viltus brīdinājumus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukrainā svētdienas vakarā noticis kiberuzbrukums oficiālajai gaisa trauksmes lietotnei, kā rezultātā iedzīvotāji saņēmuši nepatiesus brīdinājumus par radiāciju un bruņotām sadursmēm ielās.

Ukrainā uzlauzta gaisa trauksmes sistēma – iedzīvo...

Ukrainas Gaisa spēki apstiprinājuši, ka lietotne "Gaisa trauksme" cietusi Krievijas rīkotā kiberuzbrukumā. Pēc viltus paziņojumu izplatīšanās Ukrainas bruņotie spēki steidzās nomierināt iedzīvotājus, uzsverot, ka radiācijas apdraudējuma nav, un aicināja saglabāt mieru.

Reaģējot uz notikušo, Ukrainas Digitālās transformācijas ministrija uz laiku izslēdza lietotni, lai novērstu turpmāku maldinošu paziņojumu izplatīšanos. Vēlāk Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests informēja, ka brīdināšanas sistēma atkal darbojas ierastajā režīmā.

Dienests arī uzsvēra, ka informācija par reāliem apdraudējumiem joprojām tiek nodota reģionālajām administrācijām un vietējām brīdināšanas sistēmām. Iedzīvotāji aicināti sekot pašvaldību oficiālajiem paziņojumiem un pievērst uzmanību trauksmes sirēnām un skaļruņu signāliem.

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