Netālu no Trampa rezidences Floridā nogāzusies privātā lidmašīna: bojā gājuši visi pasažieri
Floridā svētdien nogāzusies privātā lidmašīna “Learjet 60”, izraisot milzīgu ugunsgrēku. Traģiskā avārija notikusi vien aptuveni 13 kilometru attālumā no ASV prezidenta Donalda Trampa rezidences “Mar-a-Lago”. Bojā gājuši visi deviņi lidmašīnā esošie cilvēki.
ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) medijam TMZ apstiprinājusi, ka lidmašīna ap plkst. 12.50 pēc vietējā laika svētdien nogāzusies apdzīvotā vietā netālu no Krestheivenas Floridā.
Automašīnā braucošs aculiecinieks nofilmējis lidmašīnas pēdējos mirkļus. Video redzams, kā lidaparāts strauji pikē un ietriecas ceļmalā, pēc tam izceļoties milzīgai liesmu bumbai.
Closer footage of the plane that crashed diving in nearly vertically near Mar-A-Lago Florida about an hour ago. Note this happened less than 10 miles away from where POTUS is staying and air defense systems were deployed and heightened. https://t.co/AkZsSU9N2C— Stellar Man (@stellarman22) November 1, 2026
Lidmašīna bija ceļā no Ostinas Teksasā uz Bahamu salām. Pēc avārijas notikuma vietā izveidojās gruzdošs, liesmu apņemts krāteris.
Palmbīčas ugunsdzēsības un glābšanas dienests sociālajos tīklos paziņoja, ka saistībā ar lidaparāta avāriju slēgts ceļš “Military Trail” posmā starp “Cresthaven” un “10th Avenue N”. Iedzīvotāji un autovadītāji tika aicināti izvairīties no šīs teritorijas, jo glābšanas darbi un notikuma vietas pārbaude varētu prasīt ilgāku laiku.
BREAKING: Plane crashes in Palm Beach. County, Florida; fire and debris field seen. The plane type or any casualties are unknown at this time. https://t.co/Hf4wq3ooUZ— Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 1, 2026
ASV transporta ministrs Šons Dafijs apstiprinājis, ka avārijā dzīvību zaudējuši visi deviņi lidmašīnā esošie cilvēki.