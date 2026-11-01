Kremlis pieļauj, ka Putins varētu atbildēt uz Zelenska telefona zvanu
Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu atbildēt uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska telefona zvanu, medijam “Vesti” paziņojis Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs.
“Domāju, ka viņš, protams, atbildēs. Putins nekad nav atteicies no sarunām,” apgalvoja Ušakovs.
Iepriekš Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Zelenskis ir gatavs klātienes tikšanās reizei ar Putinu un sarunām par vissarežģītākajiem un jutīgākajiem jautājumiem, pirmām kārtām – teritoriālo jautājumu.
Ministrs arī uzsvēra, ka Kijiva iespējamo Zelenska un Putina tikšanos uzskata par būtisku priekšnoteikumu turpmākam progresam. “Mēs vēlamies šo tikšanos un esam tai gatavi,” sacīja Sibiha.
27. oktobrī Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre telefoniski sazinājās ar Putinu, lai apspriestu kara izbeigšanu Ukrainā. Šī bija Putina pirmā tiešā saziņa ar Eiropas līderiem, kuri atbalsta Ukrainu, kopš telefonsarunas ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu 2025. gada jūlijā.
Aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz Kremlim pietuvinātu avotu, ziņoja, ka sarunā ar Somijas prezidentu un Norvēģijas premjerministru Putins noraidījis jebkādus kompromisus jautājumā par Donbasu.