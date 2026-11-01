No 15 gadu vecuma pie stūres: Vācijā strauji pieaug mikroauto popularitāte, taču eksperti brīdina par drošības riskiem
Mikroautomobiļu skaits pēdējo trīs gadu laikā ir palielinājies par 80 procentiem, sasniedzot 46 000. Bavārijā tos drīkst vadīt no 15 gadu vecuma ar mopedu licenci. Tie izskatās kā automašīnas, bet tie nav — īpaši, runājot par drošību, raksta Vācijas sabiedriskais medijs.
Vasti Hofmannam ir 16 gadi un viņš dzīvo Hīmingas pašvaldībā, Augšbavārijā. Viņš pats dodas uz skolu, mūzikas mēģinājumiem, savu tradicionālo tērpu klubu, ugunsdzēsības dienestu un gaidāmo apmācības vietu Inzellā — pilsētā, kas atrodas 25 kilometrus attālumā. Vasti ir lepns mikromobiļa īpašnieks. Ja tas tiktu iegādāts jauns, tā cena būtu apmēram 21 000 eiro; kā lietots transportlīdzeklis — tādā veidā, kā to iegādājās viņa vecāki — tas izmaksāja apmēram 13 000 eiro.
Braukšana atļauta no 15 gadu vecuma
Mikromobiļi iegūst popularitāti. Saskaņā ar apdrošināšanas kompānijām Vācijā tagad ir 46 000 mikromobiļu (dati par Bavāriju nav pieejami). Tas ir apmēram 80 procentu pieaugums pēdējo trīs gadu laikā. Mikromobiļi ir ierobežoti ar maksimālo ātrumu 45 km/h un maksimālo svaru 425 kilogrami; tos drīkst vadīt no 15 gadu vecuma ar AM vadīšanas tiesībām — tādām pašām, kādas nepieciešamas mopedam. Tas padara tos par pievilcīgu izvēli jauniešiem, kas dzīvo lauku apvidos. Piemēram, Vasti Hofmannam - bez sava mikromobiļa viņa mātei nāktos viņu pārvadāt — tieši tāpat, kā viņa to dara ar viņa diviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Tā vietā viņš spēj pārvietoties patstāvīgi un pat var izpildīt kādus mātes lūgumus, piemēram, atvest iepirkumus.
Mikromobiļi izskatās kā automašīnas, bet tie nav
Problēma ar mikromobiļiem, saka Kirstina Zeidlere no apdrošinātāju nelaimes gadījumu pētniecības nodaļas: tie izskatās kā maza automašīna — bet tie nav. Lai izvairītos no svara ierobežojuma pārsniegšanas, daudzi ražotāji atsakās no drošības aprīkojuma, piemēram, gaisa spilveniem. Un lauku ceļos daudzi citi autovadītāji tos sajauc ar daudz ātrāku kompakto automašīnu, nepareizi novērtējot mikromobiļu ātrumu — palielinās risks iebraukt tādam auto aizmugurē. Tāpēc Zeidlere aicina vismaz pielāgot svara ierobežojumu, lai ražotāji varētu uzstādīt vairāk drošības funkciju.
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Mazāk negadījumu, bet smagāki
Apdrošinātājiem joprojām nav visaptverošu un uzticamu datu par negadījumiem, kuros iesaistīti mikromobiļi. Tomēr viņu skaitļi sniedz daudzveidīgu ainu: vidēji mikromobiļi, iespējams, piedalās mazāk negadījumos nekā mopēdi. Tomēr, kad notiek negadījums, saskaņā ar Kirstinu Zeidlere no nelaimes gadījumu pētniecības, tas ir vidēji smagāks — iespējams, to var saistīt ar pieticīgo drošības aprīkojumu. Nākamajam gadam plānoti avārijas testi ar šiem mini automobiļiem.