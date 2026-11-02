Ebolas vīruss kļūst nekontrolējams: eksperti skaidro, kāpēc to neizdodas apturēt
Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) austrumos turpina izplatīties viena no smagākajām Ebolas epidēmijām valsts vēsturē. Vīruss skāris arī attālus lietus mežu apvidus un neoficiālās ieguves nometnes, bet cīņu ar slimību apgrūtina slikta infrastruktūra, bruņoti konflikti, dezinformācija un novēlota pacientu vēršanās pēc palīdzības, raksta Šveices mediji.
Epidēmija oficiāli tika izsludināta 2026. gada maijā, un piecu mēnešu laikā tā kļuvusi par lielāko un nāvējošāko šāda veida uzliesmojumu Kongo Demokrātiskās Republikas vēsturē. Saskaņā ar jaunākajām oktobra beigās publiskotajām aplēsēm valstī reģistrēti vairāk nekā 9800 inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 4700 nāves gadījumu.
“Tev jāsaprot, cik plaša ir skartā teritorija. Epidēmija ir izplatījusies plašākā teritorijā nekā Šveice,” norāda Šveices palīdzības organizācijas “Medair” ārsts un uztura speciālists Pjērs-Olivjē Ngadjole.
Vīruss īpaši smagi skāris Ituri provinci, kas ir viens no epidēmijas centriem. Saslimšanas gadījumi reģistrēti arī citos valsts austrumu reģionos.
Pacienti slimnīcās nonāk pārāk vēlu
Katvas Ebolas ārstēšanas centrā Butembo situācija ir smaga – no 252 uzņemtajiem pacientiem vairāk nekā 70 ir miruši, stāsta Ngadjole.
Viņaprāt, augsto mirstību lielā mērā veicina nevis tikai vīrusa agresivitāte, bet gan tas, ka pacienti medicīnisko palīdzību saņem pārāk vēlu.
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Daudziem saslimušajiem ceļš līdz ārstniecības iestādei ir ārkārtīgi sarežģīts. Ceļi ir sliktā stāvoklī, bet lietus sezonā atsevišķos apvidos pat motocikli nespēj pārvietoties. Dažiem cilvēkiem līdz slimnīcai jāmēro vairāku dienu ceļš un jāšķērso upes.
Transporta trūkuma dēļ ģimenes nereti vispirms mēģina palīdzēt slimniekiem ar mājas līdzekļiem, tā zaudējot ārstēšanai tik svarīgo laiku.
Saslimšana visbiežāk skar cilvēkus vecumā no 15 līdz 49 gadiem. To daļēji skaidro ar nodarbinātību neoficiālajās ieguves nometnēs, kurās strādā daudz jauniešu. Turklāt infekcija ātri izplatās arī ģimenēs.
Baumas un neuzticēšanās kavē ārstēšanu
Epidēmijas sākumā situāciju vēl vairāk sarežģīja maldinoša informācija. Iedzīvotāju vidū izplatījās baumas, ka pret konkrēto Ebolas vīrusa paveidu nav ne vakcīnas, ne ārstēšanas iespēju.
“Šis vēstījums nopietni mazināja cilvēku vēlmi meklēt medicīnisko palīdzību,” skaidro Ngadjole.
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Tiesa, pret Bundibugyo vīrusa paveidu, kas izraisījis pašreizējo epidēmiju, pagaidām nav apstiprinātas vakcīnas. Tomēr savlaicīga un intensīva ārstēšana, tostarp šķidruma un elektrolītu ievadīšana vēnā, var būtiski uzlabot pacienta izredzes izdzīvot. Pacientu izolēšana slimnīcā palīdz arī pārraut infekcijas izplatīšanās ķēdi.
Situāciju sarežģī arī drošības apstākļi. Cilvēki baidās doties uz slimnīcām, jo ceļā var sastapt bruņotus grupējumus. Savukārt dažas reliģiskās kopienas mudina slimniekus paļauties uz lūgšanām, nevis meklēt medicīnisko palīdzību.
Lai vairotu uzticēšanos, palīdzības organizācijas arvien vairāk iesaista cilvēkus, kuri paši pārslimojuši Ebolu. Viņu personīgā pieredze palīdz pārliecināt citus, ka ārstēšanās ir nepieciešama.
Lai apturētu epidēmiju, nepietiek ar kontaktu izsekošanu
Vēl viens būtisks šķērslis ir grūtības izsekot visiem cilvēkiem, kuri bijuši kontaktā ar inficētajiem.
Parīzē bāzētais infekcijas slimību speciālists Žans-Luī Leskurs norāda, ka Kongo Demokrātiskajā Republikā pašlaik izdodas izsekot aptuveni 75% kontaktpersonu. Tomēr, lai efektīvi apturētu vīrusa izplatību, šim rādītājam vajadzētu pārsniegt 95%.
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Eksperts uzskata, ka situāciju pasliktina arī informācijas krīze – nepamatotas baumas un neuzticēšanās veselības aprūpes sistēmai kavē epidēmijas ierobežošanas pasākumus.
Cerības tiek liktas arī uz zinātniskajiem pētījumiem. Pašlaik tiek pētītas vakcīnas, kas īpaši izstrādātas pret Bundibugyo vīrusa paveidu, kā arī iespēja izmantot jau esošo rVSV vakcīnu, kas paredzēta aizsardzībai pret citu – Zairas – Ebolas vīrusa paveidu.
Pēc Leskura teiktā, sākotnējie zinātniskie dati liecina par iespējamu krustenisko imunitāti. Ja pētījumi apstiprinātu, ka esošā vakcīna spēj kaut daļēji pasargāt no smagas slimības gaitas, tas varētu kļūt par nozīmīgu līdzekli cīņā ar epidēmiju.
Ieguves nometnes – īpaši labvēlīga vide vīrusa izplatībai
Epidēmija īpaši smagi skārusi Ituri provinces ieguves nometnes. Tur simtiem tūkstošu cilvēku strādā neoficiālās raktuvēs, bieži vien ļoti sliktos higiēnas apstākļos.
Daudzas raktuves atrodas dziļi lietus mežos. Darbinieki nereti pārtikā izmanto savvaļas dzīvnieku gaļu jeb tā dēvēto krūmu gaļu, kas var būt viens no vīrusa pārnešanas avotiem. Savukārt pārpildītās nometnēs infekcija var izplatīties īpaši strauji.
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Ngadjole norāda, ka epidēmija skar cilvēkus, kuri jau tā pārdzīvojuši gadu desmitiem ilgušu karadarbību. Daudzas ģimenes ir traumētas tuvinieku zaudējuma un vardarbības dēļ.
Ebolas izraisītā nāve šiem cilvēkiem nozīmē vēl vienu smagu triecienu. Infekcijas riska dēļ tradicionālie bēru rituāli ir ierobežoti – mirušie jāapglabā, ievērojot stingrus drošības pasākumus, bet viņu personīgās mantas, tostarp apģērbs un matrači, atsevišķos gadījumos jāiznīcina.
Ģimenēm, kuras jau dzīvo galējā nabadzībā, tas nozīmē zaudēt arī pēdējās mantas. Tāpēc “Medair” sniedz ne tikai medicīnisko, bet arī materiālo palīdzību.
Epidēmijas saknes meklējamas arī globālajā patēriņā
Ngadjole uzskata, ka cīņai ar Ebolu nevajadzētu aprobežoties tikai ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Nepieciešamas arī ilgtermiņa pārmaiņas, tostarp labāki higiēnas apstākļi un drošāka darba vide ieguves nometnēs.
Savukārt Leskurs vērš uzmanību uz globālās ekonomikas ietekmi. Kongo Demokrātiskajā Republikā iegūtie minerāli tiek izmantoti viedtālruņos, datoros un daudzās citās ikdienā lietotās ierīcēs.
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Viņaprāt, šo izejvielu ieguve vietējām kopienām var radīt smagas sekas – dabas resursu noplicināšanu, ekosistēmu iznīcināšanu, ģeopolitisko spriedzi un cilvēku ciešanas.
Eksperts uzsver, ka epidēmijas nav tikai dabas parādība – tās atspoguļo arī sabiedrības ekonomiskos un sociālos apstākļus. Arī mūsu patēriņa paradumiem ir sekas, kas jūtamas tālu ārpus valstīm, kurās tiek iegūtas ikdienā izmantotās izejvielas.