Igaunijas darba devējiem ir tiesības pārbaudīt, vai darbinieki ir skaidrā
Grozījumi Darba aizsardzības likumā, kas stājās spēkā 26. oktobrī, dos darba devējiem tiesības pārbaudīt darbiniekus attiecībā uz reibumu, vēsta err.ee.
Tomēr, saskaņā ar Darba inspekciju, tas nenozīmē, ka katra darba diena tagad var sākties ar alkohola testu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem darba devēji var pārbaudīt darbiniekus attiecībā uz reibumu, ja ir pamatotas aizdomas. Piemēram, aizdomas var rasties, ja darbinieks uzvedas neparasti, runā neskaidri vai uzrāda citus iespējamas reibuma simptomus.
Izņēmums attiecas uz darba vietām, kur strādāšana reibumā varētu radīt īpaši nopietnas sekas. Ja darbinieka pienākumos ietilpst potenciāli bīstamas iekārtas apkalpošana vai viņš strādā vidē, kas ietver tādus apdraudējumus, darba devējs var veikt reibuma testus pat bez pamatotām aizdomām. Tas var attiekties, piemēram, uz autobusu un kravas automašīnu vadītājiem, bīstamas iekārtas operatoriem un būvstrādniekiem.
Grozījuma mērķis ir novērst negadījumus darba vietās un aizsargāt darbiniekus, viņu kolēģus un citus.
Darba devēji nevar veikt reibuma testus pēc saviem ieskatiem. Pirms testu veikšanas viņiem rakstiski jāfiksē procedūras un jāinformē par tām visi darbinieki. Šīm procedūrām skaidri jānorāda, kā tiks veikti testi, kas tiek uzskatīts par pozitīvu rezultātu, potenciālās šāda rezultāta sekas un kas notiek, ja darbinieks atsakās no testēšanas. Darbinieku tiesībām arī jābūt aizsargātām, un tiem jābūt iespējai apstrīdēt testu rezultātus.
Darba devēji var saglabāt reibuma testu datus līdz trim gadiem no testēšanas dienas.
Darba inspekcija uzsver, ka reibuma testu mērķim jābūt darba vietas drošības nodrošināšanai, nevis darbinieku pakļaušanai nepamatotām pārbaudēm.