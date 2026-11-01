Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
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Šodien 20:44
Zelenskis piedāvā Putinam tikties Turcijā, bet Kremlis izvirza savu noteikumu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tikties Turcijā.
Intervijā telekanālam "CNN Türk" Zelenskis norādīja, ka cer uz Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana atbalstu sarunu organizēšanā ar Putinu.
Viņš uzsvēra, ka tikai valstu vadītāju līmenī būs iespējams apspriest jautājumus, kurus neizdodas atrisināt delegācijām un tehniskajām grupām.
"Tieši tāpēc es vēlos tikties ar viņu kā ar lēmumu pieņēmēju," paskaidroja Zelenskis, kas sestdien Stambulā tikās ar Erdoganu.
Savukārt Putina palīgs ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs nedēļas nogalē atkārtoja Kremļa līdzšinējo nostāju, ka, lai tiktos ar Putinu, Zelenskim ir jāierodas Maskavā. Viņš arī sacīja, ka, viņaprāt, Putins atbildētu, ja Zelenskis viņam piezvanītu, vēsta Krievijas plašsaziņas līdzekļi.