Aizdomās par terorakta gatavošanu Maskavā aizturēts nepilngadīgais
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) Maskavā aizturējis nepilngadīgo, kuru tur aizdomās par terorakta gatavošanu Caricinas muzejrezervātā.
Kā paziņoja FSB, pusaudzis platformā "TikTok" bija publicējis savas fotogrāfijas, kurās viņš redzams taktiskā apģērbā, balaklavā, cepurē, brillēs un ar priekšmetu, kas līdzinās automātiskajam ierocim, kā arī fotogrāfijas, kas uzņemtas Caricinas muzejrezervātā, ar parakstu "I found a place" (es atradu vietu - angļu val.). Viņa tālrunī tika atklāts neonacistu kanāla abonements, kā arī meklēšanas pieprasījumi par izdarītiem teroraktiem.
FSB arī pateicās ASV pusei par savlaicīgi sniegto informāciju.
Jau ziņots, ka sestdien ASV vēstniecība Maskavā savā tīmekļvietnē publicēja brīdinājumu par terorakta draudiem Caricinas muzejrezervātā. Vēlāk līdzīgu brīdinājumu publicēja arī Vācijas vēstniecība.
Setdienas vakarā muzejrezervāts tika slēgts, un apmeklētājiem tika likts to atstāt.