Slavens Holivudas režisors šautuvē nejauši iešauj sev kājā
Leģendārais Holivudas režisors Maikls Manns, kurš plaši pazīstams ar filmu “Sadursme” (Heat), nogādāts slimnīcā pēc tam, kad Losandželosas šautuvē nejauši iešāvis sev kājā, vēsta TMZ.
Negadījums noticis ap plkst. 16.00 pēc vietējā laika, kad 83 gadus vecais režisors, kā ziņo TMZ, mēģinājis ievietot ieroci makstī. Pēkšņi atskanējis šāviens, un lode trāpījusi viņam kājā.
Pēc notikušā uz šautuvi “The Range LA” izsaukta policija un Losandželosas ugunsdzēsības dienesta darbinieki. Režisors ar ātro palīdzību nogādāts tuvējā slimnīcā.
Losandželosas policijas departaments apstiprinājis incidentu, norādot, ka cietušais nav apzināti mēģinājis sev nodarīt pāri. Šāviens izdarīts nejauši mācību laikā, rīkojoties ar šaujamieroci.
TMZ sazinājies arī ar režisora pārstāvjiem, lai noskaidrotu papildu informāciju, taču atbildi pagaidām nav saņēmis.
Maikls Manns ir viens no pazīstamākajiem Holivudas režisoriem, kura darbu vidū ir tādas filmas kā “Sadursme”, “Pēdējais mohikānis” un “Maikls Manns: Sabiedrības ienaidnieki”.