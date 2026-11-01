Vai Putina un Trampa plāni izgāzīsies? Ķīnas prezidents nevēlas runāt par Ukrainas karu
Ķīnas prezidentam Sji Dziņpinam nav intereses apspriest Ukrainas karu trīspusējā samitā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un ASV prezidentu Donaldu Trampu, paziņojis Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers.
Televīzijas kanāla ARD raidījumā "Bericht aus Berlin" svētdien Šteinmeiers sacīja, ka viņš par šo jautājumu runājis ar Sji šonedēļ vizītes laikā Pekinā.
Spriežot pēc Ķīnas līdera atbildes, Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samitā, kas notiks Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā 18.-19. novembrī, patiešām gaidāma Sji, Putina un Trampa tikšanās, taču Sji neesot intereses tajā runāt par Ukrainu, sacīja Šteinmeiers.
Ķīnas prezidents skaidri licis saprast Vācijas prezidentam, ka jau piekto gadu ilgstošais karš Ukrainā ir Eiropas ģeopolitisks konflikts un pie sarunu galda jābūt eiropiešiem. Pēc Šteinmeiera teiktā, kad viņš sarunā ar Ķīnas līderi izvirzījis jautājumu par iespējamu samitu par Ukrainu, kurā piedalītos Ķīnas prezidents, Sji sejā varēja pamanīt neapmierinātību.
Jau ziņots, ka laikraksts "Wall Street Journal" (WSJ) oktobra vidū vēstīja, ka Kremlis ierosināja Trampam un Sji tikties trīspusējā samitā APEC sanāksmes laikā. Pēc WSJ rīcībā esošās informācijas, šī iniciatīva ir saistīta ar mēģinājumu panākt vienošanos par karu Ukrainā ar Maskavai izdevīgiem nosacījumiem. Savukārt Tramps sacīja, ka trīspusējās tikšanās gadījumā viņš Ukrainas jautājumu apspriestu kopā ar citām tēmām.