Pēc 22 gadiem akvārijā noticis aizkustinošs brīdis - jūrā atgriežas smagi ievainots bruņurupucis
Jūras bruņurupucis, kurš 2004. gadā, smagi ievainots, tika izskalots Īrijas pludmalē, ir atbrīvots Atlantijas okeānā pēc tam, kad pavadījis 22 gadus akvārijā Kerijā, valsts dienvidrietumos, raksta Īrijas sabiedriskais medijs.
Bruņurupucis Mollija 2004. gadā izskalota Īrijas pludmalē ar bojātām pleznām. Viņa ir pavadījusi lielāko daļu no pēdējiem 22 gadiem haizivju baseinā "Dingle Oceanworld" akvārijā.
28. oktobrī Mollija tika atbrīvota atpakaļ jūrā no flotes kuģa 12 jūras jūdzes attālumā no Portugāles krasta.
Marija Folija pēdējos 12 gadus ir strādājusi ar Molliju akvārijā un vakar bija klāt, lai atbrīvotu viņu jūrā.
Runājot RTÉ rīta programmas "Morning Ireland" ietvaros, viņa teica: "Mollija, iespējams, bija lielākais bruņurupucis, kuru mēs ieguvām mūsu akvārijā pēdējo 22 gadu laikā. Es droši varu teikt, ka viņa vienmēr tika saukta par haizivju baseina karalieni. Visu laiku visi atgriezās, lai redzētu Molliju."
Folija teica, ka, kad viņi saņēma Molliju 2004. gadā, viņas pleznas bija bojātas, vai nu ar laivas motora asmeni, vai no haizivju koduma. Mollija tajā laikā svēra tikai 20 kg.
"Toreiz tas bija smags ievainojums tik jaunam bruņurupucim," skaidroja Folija.
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Viņa teica, ka pēdējo 10 gadu laikā tika veikts daudz pētījumu ar jūras bruņurupuču grupām Eiropā, kas rādīja, ka bruņurupuči ar divām līdz trim pleznām atgriežas pie sākotnējām ligzdošanas vietām.
Viņa teica, ka mirkli, kad Mollija iekāpa kastē kuģa aizmugurē, gatavojoties izlaišanai jūrā, viņa kļuva daudz aktīvāka un bija "gatava doties".
"Kad priekšējās durvis atvērās... viņa vienkārši maigi nogājusi pa rampu un tieši iekāpa ūdenī."
Folija teica, ka bruņurupučiem ir dabiski ieprogrammēts atgriezties tur, kur viņi dzimuši.
Mollija pašlaik ir marķēta, un komanda cer, ka Mollija atgriezīsies mājās pie savas sākotnējās ligzdošanas vietas.