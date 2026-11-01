Putina izslavētajam "Starlink" konkurentam ķibele - satelīts sadedzis atmosfērā
Krievijas diktatora Vladimira Putina slavētais satelītinterneta projekts "Rassvet", kam nākotnē būtu jākonkurē ar amerikāņu miljardiera Īlona Maska izveidoto "Starlink", piedzīvojis kārtējo neveiksmi. Viens no Krievijas satelītiem zaudējis augstumu un sadegis Zemes atmosfērā.
Kā vēsta Ukrainas militāro tehnoloģiju izdevums "Defense Express", saskaņā ar kosmisko objektu novērošanas datiem 30. oktobrī no orbītas izgājis Krievijas kompānijas "Bureau 1440" satelīts "Rassvet-3" ar kārtas numuru 17. Tas tika palaists 19. jūlijā ar nesējraķeti "Sojuz-2.1b" kopā ar vēl 15 satelītiem.
Tiek pieļauts, ka pēc nonākšanas orbītā satelīta dzinējs tā arī netika iedarbināts, tāpēc aparāts nespēja veikt nepieciešamās orbītas korekcijas. Atmosfēras pretestības ietekmē satelīts pakāpeniski zaudēja augstumu, līdz pēc trim mēnešiem un 11 dienām sadega Zemes atmosfēras blīvajos slāņos.
Šis nav pirmais šāda veida incidents Krievijas projektā. Jau 6. jūnijā līdzīgs liktenis piemeklēja citu "Rassvet-3" satelītu ar kārtas numuru 4, kas orbītā tika nogādāts martā.
Problēmas bijušas arī citiem šīs sistēmas satelītiem. Daļa no tiem sākotnēji nespēja sasniegt nepieciešamo augstumu, savukārt atsevišķi aparāti sāka pakāpeniski tuvoties Zemei.
Apdraudēts bija arī satelīts ar kārtas numuru 23, kas bija noslīdējis līdz aptuveni 220 kilometru augstumam. Tomēr, kā norāda "Defense Express", 20. oktobrī Krievijas speciālistiem izdevies sākt tā orbītas paaugstināšanu. Satelīts vēlāk sasniedzis aptuveni 300 kilometru augstumu un turpinājis attālināties no Zemes.
Vienlaikus eksperti uzsver, ka atsevišķu satelītu zaudēšana vēl nenozīmē visa projekta izgāšanos. No 30 orbītā atlikušajiem "Rassvet-3" satelītiem 26 jau sasnieguši aptuveni 500 kilometru augstumu. Sistēmas izvēršana gan notiek salīdzinoši lēni.
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Krievijas varasiestādes projektu "Rassvet" pozicionē kā pašmāju alternatīvu Īlona Maska uzņēmuma "SpaceX" izveidotajai satelītinterneta sistēmai "Starlink".
Projekta īstenošanai paredzēti aptuveni 430 miljardi rubļu, bet tā attīstības plāni ir ambiciozi. Sākotnēji bija iecerēts izveidot 350 satelītu tīklu, kas nodrošinātu nepārtrauktu interneta pārklājumu, bet vēlāk sistēmu paplašināt līdz 900 satelītiem. Komerciālo darbību plānots sākt 2027. gadā.
Putins jau iepriekš publiski paudis pārliecību par Krievijas satelītsistēmas iespējām. Jūnijā viņš apgalvoja, ka "Rassvet" ne ar ko neatpaliek no "Starlink" un atsevišķos aspektos to pat varētu pārspēt.
"Starlink" sistēmā darbojas jau tūkstošiem satelītu, savukārt Krievijas izveidotā tīkla apmēri pagaidām ir nesalīdzināmi mazāki.
Krievijas centieni attīstīt savu satelītinterneta tīklu ir saistīti ne tikai ar civilajām sakaru vajadzībām, bet arī ar militārajām ambīcijām. Sistēmu paredzēts izmantot arī militāro sakaru nodrošināšanai un bezpilota lidaparātu vadībai. Ukrainas militārie analītiķi iepriekš ziņojuši par iespējamu "Rassvet" sakaru termināļu izmantošanu Krievijas bezpilota lidaparātos.
Tomēr līdz pilnvērtīgam un nepārtrauktam pārklājumam vēl tāls ceļš. Pašlaik projekts atrodas izvēršanas un izmēģinājumu stadijā.
Lai gan divu satelītu zaudēšana Krievijas kosmosa programmai ir neveiksme, eksperti norāda, ka līdzīgas problēmas satelītu tīklu attīstības sākumposmā nav nekas neparasts. Arī "Starlink" pirmajos izmēģinājumos daļa satelītu nesasniedza paredzētās orbītas.