"Krievijas botu armija” iesaistījusies konfliktā Polijā? Tusks nāk klajā ar skaļiem apgalvojumiem
Konfliktā saistībā ar Polijas Konstitucionālo tiesu daži politiķi, kas cenšas "iznīcināt demokrātiju" valstī, izmanto "Krievijas botu armijas" atbalstu, sestdienas vakarā paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Nosauksim lietas īstajos vārdos. Polijā jau gadiem ilgi pastāv organizācijas un politiķi, kas vēlas iznīcināt demokrātiju un tiesiskumu. (..) Un nav nejaušība, ka viņi pasaulē atrod atbalstu starp prokrieviskajām spēkiem. Un šodien šajā konfliktā viņi izmanto Krievijas botu armijas atbalstu," sacīja Tusks videouzrunā tautai, kuru viņš publiskoja platformā "X".
Pēc viņa teiktā, šīs organizācijas un politiķi pat "sagaidījuši komplimentus no galvenā Kremļa ideologa", ar to domājot Krievijas Drošības padomes sekretāra vietnieku Dmitriju Medvedevu.
Tusks paziņoja, ka uzbrukums Konstitucionālajai tiesai un tās tiesnešiem ir "nākamais posms tiesiskuma graušanas procesā Polijā, ko īsteno [opozīcijā esošā partija] "Likums un taisnīgums" (PiS), kā arī prezidenti Duda un Navrockis".
Iepriekšējais valsts prezidents Andžejs Duda pirms ievēlēšanas par prezidentu bija PiS biedrs, savukārt Navrockis, kas tika ievēlēts kā neatkarīgais kandidāts, politisko uzskatu ziņā ir tuvs PiS.
Jau ziņots, ka Anna Korvina-Pjotrovska, viena no pieciem parlamenta ievēlētajiem Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kuru amata zvērestu Navrockis atteicies pieņemt, piektdien uz mēnesi atstādināja no amata tribunāla prezidentu Bogdanu Svenčkovski un viņa vietnieku. Būdama tiesnese ar ilgāko darba stāžu, viņa pēc tam pati pārņēma tribunāla vadību.
Laikā no 2015. līdz 2023. gadam pie varas Polijā bija nacionālkonservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS), kas tiesas sastāvu aizpildīja ar tiesnešiem, kurus uzskatīja par partijai lojāliem.
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No pašreizējā parlamenta ievēlētajiem astoņiem tiesnešiem PiS nometnei tuvais Navrockis pieņēmis tikai triju amata zvērestu.
Svenčkovskis ir aizliedzis pārējiem pieciem izskatīt lietas.
Piektdienas vakarā teritorijā pie tiesas ēkas tika izvietota policija pēc tam, kad Korvina-Pjotrovska bija brīdinājusi par draudiem tiesnešu un darbinieku drošībai.
Pie tribunāla teritorijas līdzās žogam pulcējās protestētāji, un daži mēģināja ar spēku iekļūt tiesas teritorijā.
Navrockis, kas jau bija ceļā uz Senegālu, atgriezās Varšavā un devās uz tribunālu.
Video, ko publicējis Macejs Bereks, viens no tiesnešiem, kurus Navrockis neatzīst, redzams, kā prezidents izkļūst cauri cilvēku pūlim.
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Bereks apgalvoja, ka Navrockis, kas savulaik piedalījās boksa sacensībās, esot "fiziski uzbrucis" Korvinai-Pjotrovskai un citiem tiesnešiem. "Prezidents izvēlējās fiziskas konfrontācijas ceļu," viņš pauda.