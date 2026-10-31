Ūdens lielgabali, pirotehnika un liesmojošas barikādes - Vācijā protesti pāraug vardarbīgās sadursmēs
Protesta demonstrācijas, ko ar saukļiem par klimatu, izglītības krīzi un dzīves dārdzību sestdien vairākās Vācijas pilsētās rīkoja organizācija "Gen Z regelt!" ("Gen Z pārņem vadību!"), sākotnēji pārsvarā noritēja mierīgi, tomēr dažās pilsētās demonstranti uzbruka policijai, likumsargu virzienā tika raidīta pirotehnika un mesti akmeņi, bet policija pret protestētājiem lika lietā ūdens lielgabalus un piparu gāzi.
Demonstrācijas notika Berlīnē, Frankfurtē, Ķelnē un desmitiem citu pilsētu. Ķelnē, kur notika viena no lielākajām demonstrācijām, policija izmantoja ūdens lielgabalus, lai izkliedētu pūli, pēc tam kad likumsargu virzienā bija raidīta pirotehnika.
Arī Frankfurtē protestētāji pret policiju raidīja pirotehniku. Sadursmēs Frankfurtē vismaz viens policists ievainots.
Berlīnē protestētāji likumsargus apmētāja ar pudelēm un olām, savukārt Hamburgā protestētāji aizdedzināja barikādes.
Arī citās valsts daļās notika ievērojamas pulcēšanās, lai gan dalībnieku skaits visā valstī nepārsniedza 170 000 cilvēku.
Sestdienas demonstrāciju galveno lozungu vidū bija aicinājumi nodrošināt lielāku klimata aizsardzību, prasības īstenot pasākumus, lai apturētu dzīves dārdzības pieaugumu, iebildumi pret obligāto militāro dienestu, kā arī prasības risināt skolu un izglītības sistēmas krīzi.