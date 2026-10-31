Trampa "ģeniālais" darījums ar Putinu izgāzies - ASV degvielas cenas turpina kāpt
ASV prezidenta Donalda Trampa panāktā vienošanās ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm pagaidām nav devusi cerēto rezultātu – degvielas cenas Savienotajās Valstīs nevis krītas, bet gan turpina augt, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ).
Saskaņā ar Amerikas Automobiļu asociācijas (AAA) datiem, trešdien, 28. oktobrī, dīzeļdegvielas vidējā cena ASV sasniedza 6,35 dolārus par galonu (aptuveni 1,68 ASV dolāri litrā). Brīdī, kad Tramps paziņoja par šo vienošanos, galons maksāja 6,28 dolārus. Tādējādi cena kopš darījuma izziņošanas ir pieaugusi par septiņiem centiem.
Solījumi pret realitāti
Donalds Tramps 9. oktobrī paziņoja, ka Krievija jau šomēnes ASV un globālajam tirgum piegādās vairāk nekā 300 000 tonnu dīzeļdegvielas. Novembrī bija plānots piegādāt vēl 500 000 tonnu, bet uzreiz pēc tam – vēl vienu miljonu tonnu.
Tomēr WSJ aptaujātie analītiķi ir skeptiski par šī darījuma spēju samazināt augstās dīzeļdegvielas cenas. Eksperti norāda, ka Krievija var nespēt eksportēt solītos apjomus, ņemot vērā tās naftas pārstrādes rūpnīcu slikto tehnisko stāvokli un spēkā esošos eksporta ierobežojumus.
Turklāt analītiķi uzsver, ka pat tad, ja Maskavai izdosies izpildīt solīto, šie apjomi segs tikai nelielu daļu no globālā degvielas deficīta. Tie atbilst nedaudz vairāk kā 100 000 barelu dienā oktobrī un aptuveni 125 000 barelu dienā novembrī. Salīdzinājumam – 2025. gadā Krievija spēja eksportēt aptuveni 800 000 barelu dīzeļdegvielas dienā.
Sankcijām pakļauti kuģi
Pirmais tankkuģis, kas pārved 40 000 tonnu Krievijas dīzeļdegvielas, ceļu uz Ņujorku sāka 22. oktobrī un ASV krastus varētu sasniegt 7. novembrī. Vēlāk piegādēm tika norīkoti vēl divi kuģi.
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Tikmēr ASV krastā tos sagaida nopietni juridiski un politiski šķēršļi. Ņūdžersijas štata gubernatore Mikija Šerila jau paziņojusi, ka izvērtē visas iespējas, lai aizliegtu šiem kuģiem izkraut kravu vietējos termināļos, nosaucot darījumu par "korumpētu un nelikumīgu". Viņa uzsvēra, ka nepieļaus Krievijas kara kases pildīšanu uz Ukrainas un ASV iedzīvotāju rēķina.
Pret degvielas importu asi iebilst arī ASV Kongress, norādot, ka Trampa administrācijas izdotās atļaujas pārkāpj 2022. gadā pieņemto likumu, kas aizliedz Krievijas naftas produktu importu. Turklāt divi no kuģiem ("Talisman" un "Leruo") atrodas starptautisko sankciju sarakstos, tādēļ ostu loģistikas kompānijas atsakās ar tiem sadarboties. Milzīgo juridisko un reputācijas risku dēļ neviens ASV tirgotājs nav gatavs šo degvielu pirkt. Tirdzniecības analītiķi atzīmē, ka tankkuģis "Agioi Fanendes" navigācijas sistēmās jau nomainījis galamērķi no Ņujorkas uz "gaida rīkojumu jūrā", pieļaujot, ka kuģi galu galā nemaz neiebrauks ASV, bet tiks novirzīti uz citām valstīm, piemēram, Brazīliju vai Turciju.