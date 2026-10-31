Politiskā krīze Polijā: opozīcija rosina gāzt Tuska valdību, pie tiesas ēkas turpinās protesti
Sestdien pie Polijas Konstitucionālā tribunāla norisinājās protesti un sadursmes ar policiju, vienlaikus izskanot prasībām par valdības demisiju, vēsta ārvalstu mediji.
Krīze saasinājās piektdien, kad tiesnese Anna Korvina-Pjotrovska izdeva rīkojumu par Konstitucionālā tribunāla priekšsēdētāja Bogdana Svječkovska un viņa vietnieka Bartlomeja Sohaņska atstādināšanu no amata pienākumiem. Viņa abus tiesnešus apsūdzēja par parlamenta vairākuma ievēlēto tiesnešu darba bloķēšanu un tiesas normālas funkcionēšanas kavēšanu.
Pati tiesa šo rīkojumu noraidīja. Tribunāla mājaslapā tika publicēts paziņojums, ka Svječkovskis un Sohaņskis saglabā savus amatus, savukārt platformā "X" tiesa izplatīja paziņojumu, norādot, ka "visas personas, kuras iesaistītas šajās darbībās, ir līdzdalībnieces valsts apvērsumā".
Sestdien cīņa par varu tiesā radīja juridisku strupceļu. Valdības ieceltā pagaidu vadītāja Korvina-Pjotrovska mēģina pārņemt kontroli un jau uz otrdienu, 3. novembri, ir sasaukusi tiesnešu Vispārējo sapulci, lai lemtu par tālāko darbu bez vecās vadības līdzdalības.
Tikmēr prezidents Navrockis naktī palīdzēja ēkā fiziski iekļūt līdzšinējam vadītājam Svječkovskim. Kaut arī valdība viņu uzskata par atstādinātu, Svječkovskis sestdien izdeva jaunu rīkojumu par darba organizāciju, pasludinot nākamo nedēļu par brīvdienām tiesas darbiniekiem, tādējādi mēģinot sabotēt jaunās vadības darbu.
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Protesti un sadursmes pie tiesas ēkas
Sestdien pie Konstitucionālā tribunāla norisinājās protesti un sadursmes ar policiju. Pašlaik pie tiesas ēkas valda īsts "aplenkuma stāvoklis" – specvienības policija ar vairogiem un spectehniku ir pilnībā norobežojusi tiesas perimetru, liedzot protestētājiem un opozīcijas aktīvistiem iekļūt ēkā. Aiz barikādēm joprojām atrodas opozīcijā esošās labējās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) politiķi, tostarp tās līderis Jaroslavs Kačiņskis, un viņu atbalstītāji, turpinot piketu pret valdības rīcību. Daži protestētāji dienā mēģināja izlauzties cauri drošības kordoniem, un policija aizturēja trīs personas.
Dienas gaitā konflikts no ielām pārcēlās arī uz politiskajiem kabinetiem un televīzijas ekrāniem. Prezidents Navrockis aizvadīja krīzes sarunu sēriju ar parlamenta frakciju līderiem. Tajās opozīcija un koalīcijas mazākie partneri sprieda par iespējamu visu tiesnešu atkāpšanos. Premjera Donalda Tuska partija šīs sarunas boikotēja.
Situācijas kulminācija tika sasniegta plkst. 20.00, kad premjerministrs Tusks vērsās pie nācijas ar īpašu televīzijas uzrunu. Viņš aizstāvēja valdības rīcību, nosaucot to par vienīgo ceļu uz tiesiskuma atjaunošanu pēc gadiem ilgas tiesu politizācijas.
Opozīcija pieprasa Tuska demisiju
Uz šo dramatisko notikumu fona bijušais Polijas premjerministrs un jaunās opozīcijas partijas "Attīstība plus" līderis Mateušs Moraveckis paziņojis par neuzticības izteikšanas iniciēšanu Tuska vadītajai valdībai.
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Sociālās saziņas vietnē "X" Moraveckis atzina, ka Konstitucionālajam tribunālam patiešām ir nepieciešams "restarts", taču uzsvēra, ka to iespējams paveikt, izveidojot pagaidu tehnisko valdību, kurai vara būtu jānodod līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām.
"Mēs rosinām izteikt neuzticību Tuska valdībai," paziņoja Moraveckis. Lai opozīcijai izdotos gāzt valdību, saskaņā ar Polijas konstitūciju jāsavāc vismaz 231 deputāta balss.
Ieilgušais strīds par likuma varu
Konflikta saknes meklējamas 2015. gadā, kad pie varas nāca partija "Likums un taisnīgums" (PiS). Tā iecēla trīs jaunus Konstitucionālā tribunāla tiesnešus, ignorējot faktu, ka šos amatus jau bija aizpildījis iepriekšējais parlamenta sasaukums. Vēlāk Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Savienības Tiesa šo rīcību atzina par pretlikumīgu, secinot, ka Polijas augstākā tiesa ir zaudējusi savu neatkarību.
Tusks, kas pie varas nāca 2023. gadā, solīja atjaunot likuma varu un mainīt iepriekšējās valdības veiktās tiesu sistēmas reformas. Viņa valdība ir pārstājusi publicēt tribunāla spriedumus, taču pilnvērtīgu reformu īstenošanu kavē prezidenta veto tiesības, ko aktīvi izmantoja gan iepriekšējais prezidents Andžejs Duda, gan pašreizējais prezidents Navrockis.
"Tiesiskuma atjaunošana ir mūsu pienākums," krīzi komentēja Tusks. "Pēc gadiem ilgās PiS vadītās beztiesiskuma ēras šis ir sarežģīts, dažkārt sāpīgs process, un tas prasa izlēmīgu rīcību. Cita ceļa nav."