Simtiem tūkstošu cilvēku atkal iziet Francijas ielās - protesti pāraug sadursmēs ar policiju
Sestdien, 31. oktobrī, jau trešo nedēļas nogali pēc kārtas simtiem tūkstošu cilvēku Francijā izgāja ielās, lai protestētu pret dzīves dārdzību un apstākļu pasliktināšanos skolās. Plašas jauniešu demonstrācijas nedēļas nogalē pārņēmušas arī Vāciju un Itāliju, vēsta izdevums "Politico Europe".
Saskaņā ar Francijas Iekšlietu ministrijas datiem, visā valstī demonstrācijās piedalījās aptuveni 320 tūkstoši cilvēku. Tikmēr studentu arodbiedrības šo skaitu lēš ievērojami augstāku – ap pusmiljonu, norādot, ka vien Parīzē ielās izgājuši 200 tūkstoši protestētāju. Šie masu protesti norisinās laikā, kad līdz Francijas prezidenta vēlēšanām atlicis vairs tikai pusgads.
Vairākās pilsētās sestdien protestu gaitā izraisījās sadursmes starp agresīvāko protestētāju daļu un policiju, no notikumu vietām vēsta žurnālisti.
Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Demonstrācijas pamatā noritēja mierīgi, bet, sākoties uzbrukumiem likumsargiem, policija pret protestētājiem Parīzē un Lionā lika lietā asaru gāzi.
Parīzē protestētāji apmētāja policistus ar bruģakmeņiem, kas ar āmuriem bija izdauzīti no ceļa seguma. Likumsargu virzienā arī sviestas degmaisījuma bumbas. Galvaspilsētas ielās atkal aizdedzinātas automašīnas. Marseļas ielās dega atkritumu tvertnes un protestētāju saslietās barikādes. Sadursmes ar policiju izraisījās arī Rennā un Tulūzā.
Demonstrācijas bija aicinājušas rīkot arodbiedrības, skolu un studentu organizācijas, kā arī kustība "Dzeltenās vestes".
Sestdienas rītā Parīzes policija veica vairāk nekā 1200 pārbaužu dzelzceļa stacijās un to apkārtnē, cenšoties identificēt cilvēkus, kas var radīt draudus drošībai, paziņoja pilsētas policijas prefektūra.
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Bažījoties par uzbrukumiem sabiedriskajām ēkām un veikalu izlaupīšanu, varasiestādes lika pārcelt protesta maršrutus Parīzē un citās pilsētās tālāk no pilsētu centriem.
Salīdzinot ar protestiem iepriekšējās nedēļas nogalēs, dalībnieku skaits ir sarucis, norādīja Iekšlietu ministrija.
Pirms nedēļas protestos visā valstī piedalījās 410 000 cilvēku, bet 17. oktobrī, kad protesti pārauga grautiņos un laupīšanās, 550 000.
Kārtības uzturēšanai valstī tika piesaistīti aptuveni 70 tūkstoši policistu, un amatpersonas situāciju dienas pirmajā pusē raksturoja kā kopumā mierīgu.
Zīmīgi, ka daļa protestētāju bija tērpušies Helovīna maskās, neraugoties uz iekšlietu ministra Lorāna Nunjesa iepriekš izteikto brīdinājumu, ka par sejas aizsegšanu sabiedriskā vietā draudēs 150 eiro sods.
Plašas demonstrācijas aizvadītas arī citviet Eiropā – Romā, Milānā, Berlīnē un Frankfurtē. Vācijā, kur protestus pret dzīves dārdzību un militārajiem izdevumiem vairāk nekā 30 pilsētās organizēja jauniešu kustība "Gen Z regelt", policija bija spiesta atcelt plānoto gājienu Ķelnē pēc tam, kad daļa dalībnieku aizsedza sejas un lika lietā dūmu sveces.
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Savukārt Itālijā policija 23 pilsētās veikusi 60 kratīšanas, vēršoties pret personām, kuras tiek turētas aizdomās par kūdīšanu uz vardarbību piektdien notikušo masu demonstrāciju laikā.