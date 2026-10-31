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ASV vēstniecība izplata brīdinājumu par terorakta draudiem Maskavā – iespējami lieli cilvēku upuri
Foto: IMAGO/SNA
Par iespējamiem terorakta draudiem Maskavu brīdinājušas ASV.
Pasaulē

ASV vēstniecība izplata brīdinājumu par terorakta draudiem Maskavā - iespējami lieli cilvēku upuri

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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ASV vēstniecība Maskavā sestdien paziņoja, ka ir brīdinājusi Krieviju par iespējamu uzbrukumu Maskavā Caricinas muzejrezervātā, savukārt Krievijas Federālais Drošības dienests (FSB) apliecināja, ka ir saņēmis no ASV puses brīdinājumu terorakta gatavošanu.

ASV vēstniecība izplata brīdinājumu par terorakta ...

ASV vēstniecība paziņoja, ka tai ir "informācija par ticamiem draudiem situācijai ar masu upuriem Maskavā Caricinas muzejrezervātā".

Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz FSB, ziņoja, ka Krievijas specdienests pa partnerības kanāliem no ASV puses ir saņēmis informāciju "par terorakta gatavošanu Maskavā".

Tēmas

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