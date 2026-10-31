Kārtējais trieciens Krievijas militārajai rūpniecībai: Rostovas apgabalā cietusi raķešu degvielas rūpnīca
Ukrainas Aizsardzības spēki ar raķetēm "Neptun" un droniem Krievijā Rostovas apgabalā Kamenskā-Šahtinskā veikuši triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumam "Kombinat Kamenskij", kas ražo raķešdegvielu, sestdien pavēstīja armijas ģenerālštābs.
Gatavās produkcijas cehā izraisījies ugunsgrēks, nodarīti postījumi četriem ražošanas cehiem.
Uzņēmums "Kombinat Kamenskij" ražo cieto raķešdegvielu munīcijai, kas paredzēta daudzlādiņu reaktīvajām iekārtām "Uragan", "Smerč" un "Tornado-S", kā arī citām raķešu sistēmām un aviācijas kaujas līdzekļiem.
"Triecieni cietās raķešdegvielas ražošanas objektiem samazina Krievijas armijas iespējas apšaudīt Ukrainas apdzīvotās vietas, izmantojot daudzlādiņu reaktīvās sistēmas," norādīja ģenerālštābs.
Ukrainas Aizsardzības spēki arī veikuši triecienus četrām Krievijas armijas materiāli tehnisko līdzekļu noliktavām Doneckas, Luhanskas un Zaporižjas apgabalu okupētajās daļās.
Mediji iepriekš ziņoja, ka naktī uz sestdienu veikts dronu trieciens Ufas naftas pārstrādes rūpnīcai, kur izraisījies ugunsgrēks.