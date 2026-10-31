"Sagaidīsim 2027. gadu!" Pugačova intriģē ar noslēpumainu mājienu par Krieviju
Krievijas estrādes zvaigzne Alla Pugačova, kādā intervijā runājot par Krievijas nākotni, noslēpumaini pieminēja 2027. gadu, aicinot visus to atcerēties. Viņa gan neatklāja, kādus notikumus ar šo gadu saista.
Lai gan Pugačova šo noslēpumaino mājienu izteica jau 2025. gada septembrī, viņas vārdi ik pa laikam atkal tiek apspriesti gan medijos, gan sociālajos tīklos. T
oreiz intervijā žurnālistei Katerinai Gordejevai Pugačova, atbildot uz jautājumu par Krievijas nākotni un turpmāko notikumu attīstību, atteicās atklāt, ko zina.
"Man nav tiesību par to runāt. Es zinu, bet man nav tiesību..." viņa sacīja, pēc tam noslēpumaini piebilstot: "Sagaidīsim 2027. gadu, atceries – 2027. gadu!"
Šie vārdi izraisījuši dažādus minējumus par to, ko dziedātāja ar to domājusi. Operdziedātāja, bijusī Krievijas Valsts domes deputāte Marija Maksakova nesen sarunā ar Ukrainas mediju “Glavred” norādīja, ka dziedātājai varētu būt pieejama informācija, kas nav publiski zināma.
"Iespējams, ar to Pugačova bija domājusi neapmierinātību Putina tuvākajā lokā. Viņas rīcībā, visticamāk, ir daudz plašāka informācija. Tā kā Alla Borisovna ir ārkārtīgi populāra visos sabiedrības slāņos, viņa uztur kontaktus ar ļoti daudziem cilvēkiem. Turklāt viņai ir lieliska intuīcija," norādīja Maksakova.
Viņa noraidīja versiju, ka Pugačovas izteikums būtu tikai mistisks pareģojums.
Viņa uzskata, ka dziedātāja kuluāru sarunās, visticamāk, ir saklausījusi skaidrus mājienus par Krievijas varas elitē notiekošo.
Jāatgādina, ka Krievijas estrādes leģenda Alla Pugačova kopā ar ģimeni Krieviju pameta drīz pēc pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, sākotnēji dodoties uz Izraēlu. Pēc īslaicīgas atgriešanās Maskavā viņa valsti pilnībā pameta 2022. gada rudenī – drīz pēc tam, kad viņas vīru, komiķi Maksimu Galkinu, Krievijā pasludināja par "ārvalstu aģentu". Lai gan māksliniece regulāri vasaras pavada Jūrmalā, viņas pastāvīgā dzīvesvieta šobrīd ir Kiprā.
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