No Oleškiem evakuētie iedzīvotāji sestdien ieradušies Ukrainā.
Caur Krieviju un Baltkrieviju - beidzot mājās! Izglābtie Olešku iedzīvotāji pēc mokoša ceļa sasniedz Ukrainu
No Krievijas okupētās Hersonas apgabala daļas pilsētas Oleškiem evakuētie iedzīvotāji, kas vispirms tika nogādāti Anapā, Krievijas Krasnodaras novadā, bet pēc tam Baltkrievijā, sestdien ieradušies Ukrainā, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šobrīd Ukrainas pilsoņi no Oleškiem jau šķērsojuši robežu Čerņihivas apgabalā," sociālajos tīklos pavēstīja Zelenskis. "Viņiem visiem tiks sniegta nepieciešamā palīdzība."
Zelenskis pateicās ASV un pirmajai lēdijai Melānijai Trampai par starpniecību, Aizsardzības spēkiem - par drošības garantēšanu operācijas laikā, kā arī ombudam Dmitro Lubinecam un viņa komandai - par misijas īstenošanu.
Jau ziņots, ka Oleškos, kas atrodas Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā, otrdien stājās spēkā uguns pārtraukšanas režīms cilvēku evakuācijai. Plānots, ka pamiera režīms turpināsies līdz 1. novembrim plkst. 22.59.