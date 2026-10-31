Sobčaka pēc aizlieguma ieceļot Latvijā nāk klajā ar nievājošiem izteikumiem
Krievijas televīzijas un interneta raidījumu vadītāja Ksenija Sobčaka asi reaģējusi uz Latvijas lēmumu liegt viņai un viņas dzīvesbiedram, teātra režisoram Konstantīnam Bogomolovam, ieceļot Latvijā. Savā “Telegram” kanālā Sobčaka apšaubījusi lēmuma pamatojumu un nievājoši izteikusies par Latviju.
Sobčaka pieprasījusi paskaidrot, uz kāda pamata pieņemts lēmums aizliegt viņai iebraukt Latvijā. Viņa apšaubījusi, vai cilvēkus iespējams iekļaut nevēlamo personu sarakstā tikai tāpēc, ka kādam, iespējams, nepatīk viņu publiskā darbība vai izteikumi.
"Vai Ārlietu ministrijai nav jāsniedz kāds pamatojums?" vaicā Sobčaka, pieļaujot, ka lēmums varētu būt saistīts ar personisku nepatiku.
Viņa noniecinājusi Latviju, apgalvojot, ka Krievijas pilsoņi gadiem ilgi ar saviem līdzekļiem esot "uzturējuši Baltijas ekonomiku" un tās "nožēlojamo šovbiznesu". Tāpat raidījumu vadītāja ironizējusi par Latvijas centieniem cīnīties pret Krievijas ietekmi, apšaubot, vai intervijas un teātra izrādes var uzskatīt par nopietnu "krievu apdraudējumu".
Sobčaka augstprātīgi piebildusi, ka viņai nemaz neesot vajadzības doties uz Latviju un savā valstī viņa jūtoties lieliski. Tāpat viņa ironiski vaicājusi, kurš būs nākamais, kam liegs ieceļošanu, kā iespējamos kandidātus minot Krievijas žurnālistus Vladimiru Pozneru un Alekseju Venediktovu.
Jau ziņots, ka ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļāvusi Sobčaku un Bogomolovu, liedzot viņiem ieceļošanu uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 104. panta trešās daļas pirmo punktu, kas paredz ārlietu ministra tiesības lemt par ārzemnieka iekļaušanu šajā sarakstā.
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Krievijā Sobčaka savulaik pozicionēta kā opozicionāre režīma līderim Vladimiram Putinam. Tomēr nu jau noslepkavotais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs viņas aktivitātes vērtēja kā Putina režīma politisko manevru, kura mērķis bija atņemt balsis patiesajai opozīcijai. Zīmīgi, ka mediju darbones tēvs bija kādreizējais Sanktpēterburgas mērs Anatolijs Sobčaks, kura birojā savu politisko karjeru sāka tieši Putins.
Savukārt nevēlamo personu sarakstā iekļautais Bogomolovs ir teātra režisors, kurš pagātnē sadarbojies arī ar Latvijas kultūras iestādēm, tostarp iestudējis izrādes Liepājas teātrī.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvija regulāri liedz ieceļošanu agresorvalsts izklaides industrijas pārstāvjiem, kuri ar savu rīcību vai paziņojumiem atbalsta Kremļa īstenoto politiku.