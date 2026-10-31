Lavrova dēļ izjūk Atlantas G20 samita "ģimenes kopbilde"
Piektdien, 30. oktobrī, tika atcelts G20 ārlietu ministru sanāksmes tradicionālais “ģimenes foto” pēc tam, kad vairākas valstis, tai skaitā Austrālija un Lielbritānija, atteicās fotografēties līdzās Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam.
Aptuveni trešdaļa sanāksmes dalībvalstu norādīja, ka nevēlas būt kopīgā attēlā ar Krievijas pārstāvjiem, norādot, ka negrasās normalizēt valsts uzsākto karu Ukrainā. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls jau pirms sanāksmes uzsvēra: “Eiropas partneri nekādā gadījumā nepozēs kopā ar Lavrova kungu, jo attiecības ar Krieviju nevar uzskatīt par normalizētām.” Arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibends sacīja: “Mēs ar krieviem šādi nesadarbojamies un neesam to darījuši jau vairākus gadus.”
Sanāksmes atklāšanas sesijā Austrālijas ārlietu ministre Penija Vonga Lavrova klātbūtnē nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā, nosaucot to par brutālu un nepamatotu. Viņa norādīja, ka Krievijas nelikumīgais karš ietekmējis starptautiskos tirgus un pasliktinājis globālo pārtikas nodrošinājumu.
Vongas pārstāvis paziņoja, ka Austrālija atbalsta ASV lēmumu atcelt kopbildi: “Austrālija ir konsekventi paudusi, ka neļaus normalizēt Krievijas brutālo un nelikumīgo iebrukumu Ukrainā.”
Domstarpības Atlantā atspoguļo plašāku šķelšanos par ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas centieniem atjaunot Krievijas un tās vadoņa Vladimira Putina vietu starptautiskajā apritē laikā, kamēr Krievija turpina sevis uzsākto karadarbību Ukrainā.
❌ G20 group photo cancelled because of Lavrov The traditional group photo was removed from the official agenda after foreign ministers from several G20 countries refused to stand alongside Russia's representative. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski described Lavrov's participation in the meeting as an "awkward moment," while Germany's foreign minister said there could be no return to business as usual with Russia. Yet Lavrov still showed up at a welcome reception hosted by Marco Rubio. Published footage shows the Russian foreign minister having a "great" time. Meanwhile, people in the civilized world are asking: how did he even end up in Atlanta, and what exactly are they planning to discuss with him?— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026
Lai gan sanāksmes atklāšanas sarunas noritēja pieklājīgā gaisotnē, būtiskās domstarpības saglabājās. Diplomāti nosodīja to, ka Krievija nav mainījusi savu nostāju pret Ukrainu, tikmēr Krievija iebilda pret Polijas iespējamo dalību G20.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis Atlantā pārstāvēja valsti, kas G20 sanāksmē piedalījās kā viesis. Sikorskis norādīja, ka valstīm būs grūti sanāksmes noslēgumā sagatavot kopīgu paziņojumu, ņemot vērā, ka pie viena galda sēž arī karā iesaistītās puses. Polija vēlas kļūt par pilntiesīgu G20 dalībvalsti, un ASV atbalsta tās dalību forumā.
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Ukraina, kas nav G20 dalībvalsts, šā gada sanāksmē uzaicināta netika; ASV amatpersonas skaidroja, ka tikšanās paredzēta tikai grupas oficiālajām dalībvalstīm. Papildu domstarpības izraisīja Dienvidāfrikas nepiedalīšanās. Tā ir G20 dibinātājvalsts un vienīgā šāda valsts Āfrikā, taču šoreiz uz sanāksmi netika uzaicināta. Dienvidāfrikas amatpersonas apstiprināja, ka nav ieradušās sanāksmē "ne jau savas izvēles dēļ".