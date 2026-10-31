Kanāda un Eiropas Savienība vienojas par jaunas alianses izveidi
Piektdien, 30. oktobrī, Monreālas samitā Kanāda un Eiropas Savienība paziņoja par jaunas alianses izveidi, kas sniegs "aizsargājošu jumtu" abām valstīm.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena aliansi raksturoja kā atbildi pasaules politiskajiem un ekonomiskajiem satricinājumiem. Divu dienu samitā puses vienojās padziļināt sadarbību tirdzniecībā, enerģētikā, tehnoloģijās un aizsardzībā.
Jaunās partnerības mērķis ir kopīgi aizsargāt savas intereses
Marks Kārnijs un Urzula fon der Leiena jauno partnerību nodēvēja par “Aliansi nākotnei”. Tās mērķis ir stiprināt Kanādas un ES sadarbību, lai tās kopīgi spētu labāk aizsargāt savas intereses un pārvarēt politiskus un ekonomiskus satricinājumus. Aliansē aicinās iesaistīties arī citas valstis, kas atbalsta līdzīgas vērtības.
„Mēs saskaramies ar jauniem satricinājumiem,” sacīja Kārnijs, minot klimata krīzi, demokrātisko normu vājināšanos un tirdzniecības izmantošanu politiskam spiedienam. Viņš partnerību raksturoja kā “aizsargājošu jumtu”, kas palīdzētu iedzīvotājiem justies drošāk un nodrošinātu apstākļus attīstībai. Fon der Leiena uzsvēra, ka ciešāka sadarbība sniegs lielāku stabilitāti un jaunas iespējas abām pusēm.
Sadarbības prioritāte - kritiskās izejvielas un enerģija
Eiropas Investīciju banka un Kanāda vienojās par sadarbības ietvaru, kas ļautu bankai nākotnē finansēt projektus Kanādas kritiski svarīgo izejvielu ieguvē un pārstrādē. Šie materiāli vajadzīgi bateriju, elektronisko shēmu plašu un pusvadītāju ražošanai. Vienošanās vēl nepiešķir finansējumu konkrētiem projektiem, bet rada pamatu turpmākām investīcijām un var palīdzēt Eiropai mazināt atkarību no Ķīnas, kas dominē pasaules kritiski svarīgo izejvielu tirgū. Samita noslēguma paziņojumā Ķīna gan netika tieši pieminēta.
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Kanādas aizsardzības ministrs Deivids Makgintijs par Ķīnas rīcību izteicās tiešāk: „Ķīna visā pasaulē, īpaši Āfrikā, iegūst pēc iespējas vairāk kritiski svarīgo izejvielu, slēdzot darījumus, kuros tās apmaiņā pret infrastruktūras projektiem nodrošina piekļuvi šiem resursiem.” Viņš kā piemērus minēja futbola stadionu un vieglā dzelzceļa līniju būvniecību. Makgintijs norādīja, ka Kanādai ir ievērojami šo izejvielu krājumi, tostarp gandrīz visas NATO prioritārajā sarakstā iekļautās desmit izejvielas. „Mēs ne tikai iegūsim šos resursus, bet arī tos pārstrādāsim,” viņš sacīja.
Samitā piedalījās arī ASV senators Pīters Velčs, kurš centās nomierināt uzņēmējus, solot, ka attiecības starp ASV un Kanādu kādreiz varētu atgriezties ierastajās sliedēs.
Tehnoloģiju un aizsardzības jomā Kanāda meklē lielāku neatkarību
Kanāda pievienosies Eiropas superdatoru tīklam, lai tās uzņēmumi varētu izmantot Eiropas skaitļošanas jaudu MI modeļu apmācībai. Kārnijs minēja arī plānoto Kanādas uzņēmuma “Cohere” apvienošanu ar Vācijas “Aleph Alpha”. Apvienotajam uzņēmumam paredzētas galvenās mītnes Berlīnē un Toronto. Kanādas valdība iecerējusi “Cohere” ieguldīt līdz 1,6 miljardiem Kanādas dolāru. „Mēs negaidīsim, kamēr MI nākotni kaut kur citur izlems cilvēki, kurus nepazīstam vai kuriem neuzticamies,” sacīja Kārnijs.
Ciešāku sadarbību ar Eiropu veicina arī Kanādas bažas par lielo atkarību no ASV tehnoloģijām, īpaši aizsardzības jomā. Jau ziņots, ka oktobra vidū Īlons Masks samazināja “Starlink” un “Starshield” sakaru ātrumu virs Ukrainas, apgrūtinot Ukrainas militārās operācijas. Kārnijs brīdināja, ka Kanādas aizsardzības tehnoloģiju pieejamība nedrīkst būt atkarīga no uzņēmumu vai politiķu lēmumiem, kas var būt pretrunā valsts interesēm.
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Kanāda piedalīsies aizdevumā Ukrainai
Kanāda piedalīsies Ukrainai paredzētā 90 miljardu eiro aizdevuma finansēšanā. Samitā puses apsprieda arī ciešāku piekļuvi vienas otras tirgiem, tirdzniecības un ceļošanas ierobežojumu mazināšanu un jaunas izglītības iespējas. Fon der Leiena uzsvēra, ka tirdzniecības izmantošana politiskam spiedienam ietekmē arī iedzīvotājus: „Ģimenes to izjūt visur – no veikalu plauktiem līdz jaunas automašīnas cenai.” Kārnijs sacīja, ka lielāka konkurence un plašāka izvēle palīdzētu piegādes ķēdēm labāk izturēt satricinājumus.
Samitā atkal tika apspriesta iespēja Kanādai kļūt par ES asociēto dalībnieci. Šāds statuss būtu jauns, un tā pilns saturs, mērogs un noteikumi vēl nav skaidri. Kārnijs sākotnēji pret šo ieceri izturējās piesardzīgi, bet samita noslēgumā to atbalstīja un aicināja nākamajos mēnešos izstrādāt konkrētus principus. Plašāku piedāvājumu abas puses varētu apspriest 2027. gada samitā.