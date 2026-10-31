Ar asarām acīs Selma Blēra pirmoreiz komentē incidentu lidmašīnā. „Jūs esat pelnījuši to dzirdēt no manis!"
Aktrise Selma Blēra pirmoreiz publiski komentējusi incidentu lidmašīnā, pēc kura viņai izvirzītas divas apsūdzības par otrās pakāpes uzbrukumu stjuartei un kādai lidmašīnas apkalpes loceklei.
Piektdien, 30. oktobrī, publicētajā video vietnē "Instagram" viņa centās valdīt pār emocijām un atvainojās cilvēkiem, kurus, iespējams, sāpinājusi vai nobiedējusi viņas izskanējušās ziņas.
„Zinu, ka kopš 11. oktobra vairākas nedēļas esmu klusējusi. Jūs esat pelnījuši dzirdēt atbildes no manis pašas, un man ļoti žēl, ka tas prasīja tik ilgu laiku,” sacīja Blēra. Viņa paskaidroja, ka patlaban notiek tiesvedība un advokāti lūguši viņu šobrīd plašāk nekomentēt notikušo.
Blēra uzsvēra, ka neesot vēlējusies nevienam nodarīt pāri. „Varu pateikt pavisam vienkārši – nekad mūžā neesmu vēlējusies kādu sāpināt vai nobiedēt,” viņa sacīja. Aktrise atvainojās cilvēkiem, kurus, iespējams, sāpinājusi, nobiedējusi vai satraukusi, un pateicās tiem, kuri viņai rakstījuši un izrādījuši atbalstu. „Tas man un manam dēlam, kurš ir visa mana pasaule, ir nozīmējis ļoti daudz,” viņa piebilda, norādot, ka tagad rūpēsies par savu veselību un dēlu.
Incidents notika 11. oktobrī Delta reisā uz Ņujorkas Džona F. Kenedija lidostu. Blēru apsūdz par iesišanu stjuartei un cita apkalpes locekļa sakošanu lidojuma laikā, kā arī uzbrukumu medicīnas māsai un ostas policijas darbiniekam pēc lidmašīnas nosēšanās.
Aktrise 12. oktobrī stājās tiesas priekšā un savu vainu divās apsūdzībās par otrās pakāpes uzbrukumu neatzina. Pēc tam viņa tika atbrīvota pret drošības naudu. Saskaņā ar tiesas dokumentu Blēra ap pulksten 2.00 slimnīcā esot iespērusi medicīnas māsai, kura palīdzēja aktrisi nogādāt uz ārstēšanas vietu, krūšu rajonā. Medmāsa pēc notikušā ziņoja par būtiskām sāpēm krūtīs.
Iepriekšējā paziņojumā Blēras pārstāvis norādīja, ka incidents, iespējams, bija saistīts ar aktrises veselības problēmām: pēc nosēšanās viņai sniegta medicīniskā palīdzība, un viņas stāvoklis bijis stabils. Savukārt Blēras advokāts medijiem sacījis, ka notikušais neesot bijis apzināts uzbrukums, jo aktrise bija izlaidusi zāļu devas un strādājusi saspringtā grafikā.