Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļauta Krievijas TV seja un "Putina krustmeita" Ksenija Sobčaka
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļāvusi Krievijas televīzijas seju Kseniju Sobčaku.
Kā vietnē "X" paziņojusi Braže, lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 104. panta trešās daļas pirmo punktu, kas nosaka - "ja ārzemnieks ir Latvijai nevēlama persona, par viņa iekļaušanu sarakstā lemj ārlietu ministrs". Sobčakai uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā.
❌ Saskaņā ar Imigrācijas likuma 104.p.3.d. esmu iekļāvusi Latvijai nevēlamo personu sarakstā un uz nenoteiktu laiku aizliegusi ieceļot Latvijā KF pilsoņiem Ksenijai Sobčakai un Konstantīnam Bogomolovam.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 31, 2026
Kamēr Krievijā viņu pazīst kā televīzijas un interneta raidījuma vadītāju, daudzi latvieši Sobčaku zin kā savulaik Jūrmalā organizētā "Jaunā Viļņa" ilglaicīgo vadītāju. Kseniju Sobčaku nereti dēvē arī par Vladimira Putina krustmeitu, jo viņas tēvs bijušais Sanktpēterburgas mērs Anatolijs Sobčaks, savulaik bija Putina priekšnieks un politiskais mentors. Putins arī piedalījies Ksenijas kristībās.
Sobčaka pēdējos gados Krievijā iesaistījusies arī politikā un pirms vairākiem gadiem pat tika pasniegta kā Vladimira Putina režīma opozicionāre, taču nu jau noslepkavotais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs viņu vairāk vērtēja kā "Putina režīma politisko manevru balsu atņemšanai īstajai opozīcijai".
Latvijai nevēlamo personu sarakstā vienlaikus iekļauts arī Konstantīns Bogomolovs. Publiski pieejamā informācija liecina, ka viņš ir teātra režisors un Sobčakas dzīvesbiedrs. Bogomolovs agrāk iestudējis izrādes arī Liepājas teātrī. Latvijas ārlietu ministri kara gados regulāri ir pieņēmuši lēmumus iekļaut Latvijai nevēlamo personu sarakstos dažādus izklaides industrijas darboņus, kuri ir demonstrējuši atbalstu agresorvalstu politikai.