Tiesu krīze Polijā pieņemas spēkā - atkāpjas divi diplomāti, prezidents sasauc ārkārtas konsultācijas
Polijas Konstitucionālā tribunāla krīze sestdien turpinās ar jauniem pavērsieniem: valsts prezidents Karols Navrockis sasaucis parlamentā pārstāvēto politisko spēku pārstāvjus uz ārkārtas konsultācijām, bet atstādinātais tribunāla priekšsēdētājs Bogdans Švickovskis paziņojis, ka atkal mēģinās iekļūt tribunālā.
Tikmēr policija turpina uzraudzīt tribunāla apkārtni, lai liegtu ēkā iekļūt nepiederošām personām, bet politiķi vērtē, vai piedalīties prezidenta aicinātajās sarunās. Navrocka aicinājums uz konsultācijām izraisījis atšķirīgas reakcijas.
Valdošās koalīcijas partijas "Koalicja Obywatelska" pārstāvis Gregors Napieralskis un partijas "Nowa Lewica" pārstāvis Sebastians Gajevskis norādījuši, ka tribunāla krīze jārisina, ievērojot konstitūciju, nevis politiski vienojoties par tās prasībām. “Es nezinu, par ko mums būtu jārunā ar prezidentu. Par to, ka viņš naktī ieradās, lai grūstītos tribunāla ēkā?” vaicāja Gajevskis.
Krīze ietekmējusi arī Polijas diplomātisko dienestu: par atkāpšanos no amata paziņojis Polijas vēstnieks Ķīnā Jakubs Kumočs un Polijas vēstnieks Rumānijā Pāvels Soločs. Kumočs savu lēmumu pamatoja ar notikumiem valstī: „Uzskatu, ka vairs nevaru turpināt pildīt Polijas vēstnieka pienākumus. Šodien iesniedzu atkāpšanos un lūgumu mani atsaukt no amata.” Bet Soločs norādīja, ka pēc, viņaprāt, nelikumīga mēģinājuma pārņemt tribunālu vairs neredz iespēju turpināt darbu vēstnieka amatā.
Tiesu amatpersonas aicina uz kompromisu
Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājs Jaceks Čebnijs paziņojis, ka policijas klātbūtne pie tribunāla un tas, ka ēkā netika ielaists Bogdans Švickovskis un viņa vietnieks Bartlomejs Sočanskis, viņā raisījis “lielu satraukumu”. Viņš notikušo nodēvējis par bezprecedenta gadījumu, kas rada nopietnus jautājumus par to atbilstību tiesiskas valsts principiem.
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Čebnijs uzsvēris, ka sabiedrības uzticēšanos valstij mazina divas problēmas: tribunāla nolēmumi netiek publicēti oficiālajos izdevumos, un nav skaidrības, kuri tiesneši un kura vadība ir tiesīga pārstāvēt tribunālu. Viņš aicinājis meklēt kompromisu pāri politiskajām domstarpībām, lai atjaunotu tribunāla autoritāti. “Robežas ir pārkāptas,” viņš secinājis, uzsverot, ka valsts institūciju rīcībai jābūt tiesiskai un jārespektē tribunāla neatkarība.
Arī partijas "Polija 2050" līderis Simons Holovnija aicinājis prezidentu un premjerministru Donaldu Tusku pēc iespējas drīzāk vienoties par tribunāla “restartu”. Viņš uzskata, ka tiesai bija vajadzīgas pārmaiņas, tomēr to īstenošana ar spēku tikai padziļina krīzi.
Švickovskis sola vēlreiz mēģināt iekļūt tribunālā
Tikmēr no amata atstādinātais tribunāla priekšsēdētājs Švickovskis paziņojis, ka sestdien kopā ar citiem tiesnešiem atkal mēģinās iekļūt tribunāla ēkā. Viņš apgalvo, ka “tribunāla ēka ir nelikumīgi pārņemta”, un pauda cerības, ka tiks apspriestu tribunāla darbības atjaunošana. Policija joprojām uzrauga tribunāla teritoriju un bloķē Aleju Šuhas ielas posmu. Sestdienas rītā pie ēkas bija palikuši aptuveni simts protestētāju, no kuriem daļa nakti pavadīja teltīs.
Tikmēr tiesnesis Maciejs Bereks atkārtoti kritizējis prezidenta rīcību aizvadītās dienas vakarā, apgalvojot, ka Navrockis, ierodoties tribunālā, grūstījies ar tiesnešiem. Bereks notikušo nosaucis par “skandalozu”. Prezidenta preses sekretārs Rafaeks Leskivics šo versiju noraidījis, apgalvojot, ka tiesneši mēģinājuši liegt prezidentam piekļuvi tribunālam un pārkāpuši viņa neaizskaramību.
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