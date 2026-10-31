Itālijā protesti pāraug sadursmēs ar policiju. Arī Francija un Vācija mobilizē spēkus, gatavojoties "Helovīna" demonstrācijām. VIDEO
Piektdien, 30. oktobrī, vairākās Itālijas pilsētās notika protesti pret dzīves dārdzību, kas vietām pārauga vardarbīgās sadursmēs ar policiju. Arī Francija un Vācija mobilizējusi policijas spēkus, gatavojoties tā saucamajiem "Helovīna" dienas protestiem.
Itālijā 24 stundu vispārējo streiku izsludināja arodbiedrība "Unione Sindacale di Base". Protesti bija plānoti vairāk nekā 40 pilsētās. Tajos piedalījās studenti, darbinieki, ostu strādnieki un citi iedzīvotāji, kuri pauda neapmierinātību ar zemām algām, dzīves dārdzību un publisko pakalpojumu stāvokli. Vairums demonstrāciju noritēja mierīgi, tomēr atsevišķās vietās izcēlās sadursmes ar policiju.
Policija Romā pielieto ūdens lielgabalus
Turīnā policija izmantoja ūdens lielgabalu, lai atspiestu studentus un kreisos aktīvistus, kuri tuvojās prefektūras ēku sargājošajām barjerām. Romā liels gājiens virzījās gar Kolizeju. Protestētāji paziņoja, ka iecerējuši tur uzsliet teltis un palikt līdz nedēļas nogales beigām. Dažviet uz ielām tika aizvilkti atkritumu konteineri un tie aizdedzināti. Vakarā daļa demonstrantu mēģināja doties parlamenta virzienā, un policija pūļa izklīdināšanai lietoja ūdens lielgabalu. Astoņi cilvēki tika aizturēti pēc atkārtotiem mēģinājumiem pārraut policijas barjeras.
Milānā protestētāji devās uz pilsētas apvedceļu, bet gājienu noslēdza pie Milānas Politehniskās universitātes. Demonstranti nesa signālraķetes un savā ceļā aizdedzināja vairākus priekšmetus. Dženovā aptuveni 15 000 ostas strādnieku, studentu un citu demonstrantu iegāja ostas teritorijā. Viņi protestēja pret ostu izmantošanu ieroču pārvadāšanai un pievērsa uzmanību jūrnieku bojāejai konfliktos no Persijas līča līdz Melnajai jūrai.
Itālijas demonstrācijas notika pēc sadursmēm mēneša sākumā, kad Milānā protestētāji bija konfliktējuši ar policiju, izlaupījuši veikalus un demolējuši īpašumus.
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Fancijā mobilizēti 70 tūkstoši policistu
Francijā sestdien, 31. oktobrī, paredzētas jaunas demonstrācijas pret dzīves dārdzību, nepietiekamu finansējumu sabiedriskajiem pakalpojumiem un prezidenta Emanuela Makrona valdību. Ielās plānots izvietot 70 000 policistu. Iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess brīdinājis par ļoti augstu nekārtību risku un solījis stingru reakciju uz vardarbību.
Varasiestādes īpašu uzmanību pievērsīs Helovīna maskām, jo tās varētu izmantot, lai slēptu demonstrantu identitāti. Likums aizliedz sejas aizsegšanu, ja tā apdraud sabiedrisko kārtību.
Protesti Francijā sākās septembra beigās, kad valdība uzsāka sarunas par 2027. gada budžetu. Skolēnu un studentu neapmierinātība ar skolu stāvokli, pārpildītām klasēm un augstskolu uzņemšanas sistēmu pārauga plašākā neapmierinātībā ar dzīves dārdzību un publisko pakalpojumu kvalitāti. Demonstrācijām pievienojušās arodbiedrības un atjaunotā “Dzelteno vestu” kustība.
Valdības iespējas solīt jaunus tēriņus ierobežo valsts parāds, kas tuvojas 120% no ekonomikas apjoma, kā arī pieaugošās aizņemšanās izmaksas. Divas nedēļas iepriekš grautiņi un veikalu izlaupīšana pārsteidza drošības spēkus un nodarīja postījumus uzņēmumiem un sabiedriskajām ēkām. Tirgotāju zaudējumi pēc jaunākajiem protestiem aplēsti vairāk nekā miljarda eiro apmērā.
Vācijā protestos varētu piedalīties vairāk nekā 160 000 cilvēku
Vācijā sestdien, Helovīnā, protesti plānoti 34 pilsētās. Organizatori prognozē, ka tajos piedalīsies vairāk nekā 160 000 cilvēku. Jauniešu kustība “Gen Z regelt” pieprasa labāku izglītību un zemākas dzīves izmaksas, kā arī iebilst pret obligātu militāro dienestu.
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Vācijas varasiestādes uzskata, ka demonstrācijas lielākoties būs mierīgas, tomēr brīdina, ka "protestu vilni" varētu censties izmantot ekstrēmistu grupas.
Pirms demonstrācijām vairāki uzņēmumi Berlīnes iepirkšanās ielā "Kurfurstendamm" aizbultējuši skatlogus ar dēļiem un plāno slēgt veikalus agrāk. Protestu organizatori norāda, ka jaunieši arvien vairāk izjūt augošās dzīves izmaksas un nepietiekamu ieguldījumu izglītībā. Tomēr nav vienprātības par to, kas pārstāv kustību “Gen Z regelt”. Vācijas skolēnu organizācija BSK no tās norobežojusies, vienlaikus uzsverot, ka atbalsta pašus skolēnus un viņu pamatotās bažas.