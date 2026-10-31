Pusaudzis Smiltenes novadā terorizē kaimiņus un nodedzina malkas šķūni ar visiem trušiem. VIDEO
Smiltenes novadā aizvadītajā sestdienā uzdarbojies kāds 16 gadus vecs jaunietis ar "sliktu slavu" - viņš pielaidis uguni kaimiņam sagādātajai malkai ziemai un dzīvus sadedzinājis viņa trušus.
Jaunietis šķūni aizdedzināja aizvadītās sestdienas vakarā, un, kā ziņo raidījums "Degpunktā", noziegums pastrādāts 2,12 promiļu alkohola reibumā. Cietušais kaimiņš par notikušo ir bezgala satraukts — šķūnī atradās viņa truši, kas sadega dzīvi, kā arī ziemai sagādātā malka. Vīrietis norāda, ka bez apsildes naktīs vairs jau nav iespējams mājā normāli uzturēties.
Turklāt ar to 16 gadus vecā pusaudža "sirojumi" tonakt nebeidzās. Pēc stundas jaunietis pielaida uguni vēl kādam šķūnim — arī šie šķūņu īpašnieki tur glabāja ziemai paredzēto malku. "Vīram visa dzīve tur nodega," ar skumjām raidījumam atzīst cietušā šķūņa īpašniece.
Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka jaunietim esot "nelaba slava", un par viņu runā nelabprāt — viņš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā, un vairāki vietējie atzīst, ka viņiem no puiša esot bai. Zēns dzīvojot kopā ar māti, bet tēvs uzturoties turpat ciemā. Vietējie raidījumam "Degpunktā" norāda, ka esot dzirdējuši, ka puisim ir garīga rakstura problēmas.
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