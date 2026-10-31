Zināmas jaunas ziņas par to, kādēļ Polijas prezidents pēkšņi pārtrauca lidojumu uz Senegālu un atgriezās Polijā
Aizvadītajā vakarā Polijas prezidents Karols Navrockis pārtrauca ceļu uz Senegālu un ieradās Varšavas Konstitucionālajā tribunālā, kur saasinājies konflikts starp valdību un tiesas vadību. Pie ēkas tika izvietota policija, bet tieslietu ministrs pieprasīja atcelt divu vadošo tiesnešu imunitāti.
Polijas Konstitucionālajā tribunālā Varšavā piektdien saasinājās konflikts starp premjerministra Donalda Tuska valdību un tiesas vadību. Pie ēkas tika izvietota policija, lai protestētāji nespētu iekļūt tribunāla telpās. Konflikta centrā ir strīds par tiesnešu iecelšanu un to, kurš ir tiesīgs vadīt valsts augstāko konstitucionālo tiesu.
Tieslietu ministrs Valdemārs Žureks paziņojis, ka lūdzis atcelt tribunāla priekšsēdētāja Bogdana Švickovska un viņa vietnieka Bartlomeja Sočanska imunitāti. Ministrs vēlas sākt pret viņiem kriminālvajāšanu, pārmetot, ka viņi nav ļāvuši tiesnešiem, kurus parlaments ievēlēja šogad, piedalīties tiesas darbā.
Tajā vakarā tiesnese Anna Korvina-Piotrovska paziņoja, ka Švickovskis un viņa vietnieks uz mēnesi tiek atstādināti no amata pienākumu pildīšanas, un uzņēmās tribunāla vadību. Policija apsargāja ēku un neļāva tajā iekļūt demonstrantiem.
Tikmēr piektdienas vakarā pie tribunāla pulcējās opozīcijā esošās labējās partijas “Likums un taisnīgums” (PiS) atbalstītāji, kas pieprasīja to, lai minētie tiesneši netiktu atlaisti. Pie tiesas ēkas atradās arī Švickovskis, kurš žurnālistiem norādīja, ka sestdien tiesā ieradīsies “visi likumīgie tiesneši” un pieprasīs viņus ielaist ēkā.
Polijas prezidents Karols Navrockis, kuru atbalsta PiS, konfliktu dēļ pārtrauca ceļu uz Senegālu un ieradās tribunālā. Viņš bija devies uz Dakāru, kur paredzētas Vasaras jaunatnes olimpiskās spēles.
Strīds par tiesnešu iecelšanu
Tribunāls sociālajos tīklos paziņojis, ka Švickovskis un viņa vietnieks Sočanskis joprojām ir likumīgi ieceltie tiesas vadītāji. Tas arī asi kritizēja valdības rīcību: “Visas personas, kas piedalās šajās darbībās, izdara valsts apvērsuma noziegumu.”
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Tikmēr Polijas premjers Donalds Tusks uzsvēris, ka valdībai jāatjauno tiesiskums. “Pēc gadiem ilgas PiS patvaļas tas ir grūts, reizēm sāpīgs process, kas prasa izlēmīgu rīcību. Cita ceļa nav,” viņš norādīja sociālajos tīklos. Premjerministrs pauda, ka valdība šādi rīkojas, lai novērstu iepriekšējās varas izmaiņu sekas tiesu sistēmā.
PiS valdība nāca pie varas 2015. gadā un ātri iecēla vairākus tiesnešus Konstitucionālajā tribunālā, tā iegūstot tajā vairākumu. Tribunālam ir tiesības vērtēt, vai likumi atbilst konstitūcijai. Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Savienības Tiesa secināja, ka trīs PiS vairākuma izraudzīto tiesnešu iecelšana nebija likumīga: iepriekšējais parlamenta sasaukums šīs pašas tiesnešu vietas jau bija aizpildījis.
Eiropas tiesas atzina, ka Polijas Konstitucionālais tribunāls vairs neatbilst neatkarīgas un objektīvas tiesas prasībām. Un atsaucoties uz Eiropas tiesu secinājumiem, ka tribunāls vairs nav neatkarīgs, Tuska valdība pārtrauca tā nolēmumu publicēšanu.
Tomēr valdībai nav izdevies pilnībā atcelt PiS ieviestās izmaiņas, jo iepriekšējais prezidents Andžejs Duda un tagadējais prezidents Navrockis ar veto bloķējuši vairākus tās mēģinājumus.
Polijas prezidents atteicies dot zvērestu pieciem parlamenta ievēlētiem tiesnešiem
Navrockis atteicies dot zvērestu pieciem parlamenta kopš marta ievēlētiem Konstitucionālā tribunāla tiesnešiem, apgalvojot, ka viņu izraudzīšanās procedūrā bijušas nepilnības. Viens no šiem tiesnešiem, Anna Korvina-Piotrovska, kura patlaban iecelta par tribunāla pagaidu vadītāju. Eiropas Padomes Venēcijas komisija šomēnes aicināja prezidentu dot zvērestu jaunajiem tiesnešiem, lai viņi varētu sākt darbu tiesas sastāvā.
Tikmēr arī valdības rīcība izpelnījusies kritiku no tiesību ekspertu puses. Jurists un profesors Marcins Matčaks, kurš kritizējis PiS laika reformas, apšaubījis, vai tieslietu ministram ir tiesisks pamats atstādināt tribunāla priekšsēdētāju.