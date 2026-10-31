ASV apstiprina 2,1 miljarda dolāru vērtu "Patriot" raķešu darījumu ar Ukrainu
ASV apstiprinājušas Ukrainai 500 Patriot sistēmas raķešu pārdošanu, ko finansēs Kanāda un Eiropas valstis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis gandarījumu par ASV lēmumu, tomēr uzsvēris, ka ar apstiprinājumu vien nepietiek – raķetes Ukrainai vajadzīgas jau tagad.
Iepriekš viņš sacīja, ka Kijiva gandrīz mēnesi gaidījusi ASV galīgo atļauju šo ieroču piegādei, bet tās krājumi valstī strauji sarūk. Zelenskis arī brīdinājis, ka līdz raķešu saņemšanai var paiet vairāki gadi.
Par pirkumu maksās Kanāda, Vācija un Norvēģija, izmantojot programmu "JUMPSTART" un savu valstu līdzekļus. Daļu finansējuma paredzēts nodrošināt ar Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainas atbalstam. Galvenais līguma izpildītājs būs ASV aizsardzības uzņēmums "Lockheed Martin".
Steidzamību palielina Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas objektiem pirms ziemas. Zelenskis paziņojis, ka pēdējo divu nedēļu laikā Krievija veikusi vairāk nekā 30 triecienu pa svarīgām Ukrainas elektroapgādes tīkla daļām. Patriot raķetes var palīdzēt aizsargāt kritiski svarīgus objektus, tostarp enerģētikas infrastruktūru, no ballistisko raķešu triecieniem.
Pagaidām nav zināms, kad raķešu ražošana sāksies un cik ilgi tā prasīs. Saskaņā ar mediju rīcībā esošo informāciju pasūtījums paredz jaunu raķešu izgatavošanu, nevis esošo krājumu nodošanu Ukrainai. Ražošanas jaudas ir ierobežotas – ASV Aizsardzības departamenta dati liecina, ka gadā tiek saražotas aptuveni 600 šādu raķešu, bet pieprasījums pēc tām pasaulē ir liels.