Zelenskis sestdien dosies vizītē uz Turciju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien dosies vizītē uz Turciju, lai ar Turcijas kolēģi Redžepu Tajipu Erdoganu apspriestu Krievijas sākto karu un drošības situāciju Melnajā jūrā, paziņoja Turcijas prezidenta birojs.
"Stambulas sarunās puses apspriedīs pasākumus, ko iespējams veikt, lai turpinātu stiprināt divpusējo sadarbību starp Turciju un Ukrainu, kā arī reģionālās un starptautiskās norises, jo īpaši Krievijas un Ukrainas karu un drošības situāciju Melnajā jūrā," platformā "X" paziņoja Turcijas prezidenta birojs.
Turcija ir neapmierināta ar uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Melnajā jūrā, un Erdogans septembrī ANO Ģenerālajā asamblejā paziņoja, ka šie uzbrukumi ir nepieņemami.
Ankara ir nosūtījusi priekšlikumu Krievijai un Ukrainai pārtraukt uzbrukumus civilajiem kuģiem, taču tas nav guvis atbalstu.
Turcija iepriekš ir rīkojusi vairākas sarunu kārtas starp Krieviju un Ukrainu, lai panāktu ilgstošu pamieru un miera vienošanos. Erdogans trešdien telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu paziņoja, ka Turcija ir gatava atbalstīt centienus atjaunot diplomātisko procesu starp Ukrainu un Krieviju un izbeigt karu caur sarunu procesu, paziņoja Erdogana birojs.