Polijā briest politiskā krīze! Policija ierodas Konstitucionālajā tribunālā, prezidents steidzami pārtraucis lidojumu
Polijā saasinājusies politiskā spriedze pēc policijas ierašanās pie Konstitucionālā tribunāla ēkas Varšavā. Notikumi izraisījuši plašu politisko reakciju, un prezidents Karols Navrockis pieņēmis negaidītu lēmumu pārtraukt vizīti Senegālā un atgriezties dzimtenē.
Polijas premjerministra Donalda Tuska valdība un opozīcija jau ilgstoši atrodas konflikta situācijā par Konstitucionālā tribunāla darbību un tiesnešu iecelšanas kārtību.
Piektdien, 30. oktobrī, policisti ieradās Konstitucionālā tribunāla teritorijā Varšavā. Policija skaidroja, ka likumā paredzētās darbības tiek veiktas pēc tiesneses Annas Korvinas-Piotrovskas sniegtās informācijas par iespējamiem draudiem tiesnešu un darbinieku dzīvībai un veselībai, kā arī sabiedriskās kārtības traucējumu risku.
Policija uzsvērusi, ka tās darbinieki neiejaucas tribunāla darbībā un neveic darbības pret tā apsardzes darbiniekiem.
Tikmēr tribunāla tīmekļvietnē parādījās paziņojums par priekšsēdētāja Bogdana Švjončkovska un priekšsēdētāja vietnieka Bartlomeja Sohaņska dienesta pienākumu izpildes pārtraukšanu.
Prezidents maina lidojuma maršrutu
Notikumi Varšavā pamudinājuši prezidentu Karolu Navrocki pārtraukt ceļojumu uz Senegālu. Viņš sociālajā tīklā “X” paziņoja, ka šādā brīdī prezidentam jāatrodas Polijā.
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“Šādā brīdī prezidentam jābūt Polijā. Pārtraucu lidojumu uz Senegālu. Atgriežos,” rakstīja Navrockis.
Opozīcija runā par apvērsumu
Polijas opozīcijas pārstāvji notikumus pie Konstitucionālā tribunāla raksturojuši kā uzbrukumu tiesu varai. Opozīcijas partijas “Likums un taisnīgums” (PiS) līderis Jaroslavs Kačiņskis aicinājis prezidentu izmantot savas pilnvaras, lai apturētu notiekošo.
Savukārt premjerministra Donalda Tuska valdība savu rīcību pamato ar nepieciešamību atjaunot tiesiskumu un nodrošināt likumīgi ievēlēto tiesnešu iespējas pildīt pienākumus.
Polijas Konstitucionālā tribunāla jautājums valstī jau ilgstoši ir viens no asākajiem politiskajiem strīdiem.
Tikmēr sākotnējā publikācijā paustais apgalvojums par Eiropas Savienības atbalstu Tuskam un tās klusēšanu par notikumiem nav neatkarīgi apstiprināts.