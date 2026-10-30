Polijas prezidents pēkšņi pārtrauc lidojumu uz Senegālu un steidzami atgriežas valstī.
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Šodien 20:55
Polijas prezidents pēkšņi pārtrauc lidojumu uz Senegālu un steidzami atgriežas valstī; dienesti mēģina ieņemt tiesu
Polijas prezidents Karols Navrockis pieņēmis negaidītu lēmumu pārtraukt ceļu uz Senegālu un atgriezties Polijā. Šādu soli viņš skaidro ar notikumiem pie Polijas Konstitucionālā tribunāla, kur pulcējas policijas spēki.
“Šādā brīdī prezidentam jāatrodas Polijā. Pārtraucu lidojumu uz Senegālu. Atgriežos Polijā,” sociālajā tīklā “X” paziņojis Navrockis.
Tikmēr Konstitucionālā tribunāla tīmekļvietnē publicēts paziņojums, ka tā priekšsēdētājs Bogdans Švjončkovskis ir atstādināts no dienesta pienākumu pildīšanas.
Notikumi pie Konstitucionālā tribunāla un paziņojums par tā priekšsēdētāja atstādināšanu kļuvuši par iemeslu Polijas prezidenta lēmumam mainīt ceļojuma plānus un atgriezties dzimtenē.