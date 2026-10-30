Francija gatavojas Halovīna protestiem
Parīze un citas Francijas pilsētas piektdien gatavojas trešajai protestu nedēļas nogalei pēc kārtas, kas šoreiz sakrīt ar Halovīnu.
Līdzīgi kā demonstrācijās aizvadītajā nedēļas nogalē sestdien Francijā par sabiedrisko kārtību gādās aptuveni 70 000 policistu un citu drošības dienestu darbinieku.
Francijas Tirdzniecības kameras prezidents Alēns Di Krescenzo piektdien paziņoja, ka uzņēmumu īpašnieki ir nobažījušies par jaunu vardarbības vilni. "Veikalu īpašnieki nevar sagaidīt, kad beigsies sestdiena. Mēs nejūtamies droši," raidorganizācijai "France Inter" teica Di Krescenzo.
"Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka Halovīns situāciju neuzlabos, jo ielās būs cilvēki, kas valkās maskas," viņš piebilda.
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess ceturtdien paziņoja, ka demonstrācijas tiks atļautas, taču "ne pilsētu centros, kur pastāv sabiedriskās kārtības traucējumu risks". Parīzes policijas prefektūra atļāva gājienu tikai Parīzes nomalēs.
Studentu apvienība UNEF apsūdzēja varasiestādes mēģinājumā "apklusināt jauniešu balsi" un paziņoja, ka, neraugoties uz aizliegumu, plāno rīkot gājienu no Bastīlijas līdz Nācijas laukumam Parīzes austrumos.
Valdības iestādes ir atzinušas drošības un izlūkošanas sistēmu kļūdas, kas pavēra ceļu 17. oktobrī notikušajām sadursmēm, plaša mēroga laupīšanām un valsts īpašuma demolēšanai. Kopš tā laika varasiestādes centušās atjaunot kontroli, ierobežojot demonstrācijas un ieviešot komandantstundu vairākās pilsētās.
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Kāds avots teica, ka Parīzes policijas galvenajā mītnē un drošības dienestos valda liela nervozitāte. "17. datumā viņi tika pārsteigti nesagatavoti. Tagad pat vismazākā informācija tiek pārvērsta par izlūkošanas ziņojumiem, un policisti tiek izvietoti visur," atklāja avots.
Protesti satricinājuši Franciju laikā, kad līdz prezidenta vēlēšanām atlikuši tikai seši mēneši un sabiedriskās domas aptaujās līderpozīcijās atrodas nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības (RN) līdere Marina Lepēna.
Protestu kustība, kas apvieno "Dzelteno vestu" aktīvistus, arodbiedrības, kā arī vidusskolu un universitāšu studentus, sākotnēji koncentrējās uz dzīves dārdzību, nevienlīdzību un apstākļiem mācību iestādēs. Taču pēc drošības pasākumu pastiprināšanas kustība pieprasa arī efektīvāk aizsargāt pilsoniskās brīvības un tiesības protestēt.