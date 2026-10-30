ASV izdara spiedienu uz Lietuvu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izdara spiedienu uz Lietuvu, lai tā atceltu sankcijas pret mēslošanas līdzekļu tranzītu no Baltkrievijas, atsaucoties uz vairākām Eiropas amatpersonām, vēsta izdevums "Politico".
Četri Eiropas ierēdņi izdevumam pastāstīja, ka Trampa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kouls pēdējo nedēļu laikā ir izpētījis situāciju Lietuvas diplomātu vidū saistībā ar Baltkrievijas preču blokādes mīkstināšanu. Blokāde ir daļa no vispārējām Eiropas sankcijām pret Aleksandra Lukašenko režīmu.
Sankcijas aizliedz Eiropas Savienības (ES) ostām izkraut Baltkrievijas preces, taču sankciju termiņš ir jāpagarina ik pēc 12 mēnešiem. Lietuva, kas gada sākumā rotācijas kārtībā pārņems Eiropas Savienības prezidentūru, teorētiski varētu uzlikt veto nākamajam pagarinājumam, kas plānots februārī, tādējādi ļaujot sankcijām zaudēt spēku. Tomēr Lietuva ir viena no Ukrainas uzticamākajām sabiedrotajām ES.
"Pēdējo nedēļu laikā Donalda Trampa komanda ir pastiprinājusi kontaktus ar Lietuvas pusi," norādīja avots, kas ir informēts par sarunu gaitu. "Viņi pieklājīgi izdara spiedienu, bet mēs ļoti skaidri atbildam: "Nē, pie velna." Ja amerikāņi nespēj izdarīt secinājumus no vēstures, tad mums jāpaliek pie sava," teica viens no avotiem.
Kā norādīja divi ierēdņi, Kouls jau vairāk nekā gadu izdara spiedienu uz visiem Lietuvas valdības līmeņiem. Tas notiek kopš brīža, kad Trampa sūtnis pirmo reizi apmeklēja Minsku.
Viens no avotiem norādīja, ka ASV jau sen risina sarunas par to, vai Baltkrievijas kālija mēslojums varētu nonākt pasaules tirgos caur Klaipēdu un citām Baltijas jūras ostām, piemēram, caur Rīgu, kas būtu vienkāršāks transporta maršruts nekā caur Krieviju. Viena no Eiropas amatpersonām apstiprināja, ka Kouls šajā jautājumā ir vērsies arī pie Latvijas amatpersonām.
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Eiropas amatpersonas nevēlas sekot Trampa kursam attiecībā uz Krieviju un tās sabiedrotajiem. Austrumeiropas amatpersonas arī bažījas, ka sankciju mīkstināšana pret Lukašenko varētu piešķirt viņam lielāku starptautisko leģitimitāti un rīcības brīvību, lai turpinātu savu oponentu ieslodzīšanu.
Cita Eiropas amatpersona norādīja, ka nav skaidrs, vai patiešām pastāv pasaules tirgus Baltkrievijas kālija mēslojumam, ņemot vērā Kanādas globālo dominējošo stāvokli šajā nišā.
Jau ziņots, ka septembrī Tramps paziņoja par vienošanos attiecībā uz kālija mēslojumu no Baltkrievijas, norādot, ka tas būs lētāks nekā mēslošanas līdzekļi no Kanādas. Pēc tam Lukašenko paziņoja, ka Baltkrievijā nav brīvu kālija mēslošanas līdzekļu apjomu, kurus varētu nosūtīt uz ASV.
Savukārt Lietuvas prezidenta administrācija paziņoja, ka kālija mēslošanas līdzekļu tranzīts no Baltkrievijas būtu "morāls pazemojums".