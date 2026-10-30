Polijā aizdomās par spiegošanu aizturēts Krievijas pilsonis
Polijā aizdomās par spiegošanu aizturēts Krievijas pilsonis, kas fotografēja vilcienus un dzelzceļa infrastruktūru, piektdien ziņoja Polijas radiostacija RMF24.
55 gadus vecais Krievijas pilsonis tika aizturēts Svidņicā, kad viņš no savas automašīnas loga fotografēja garām braucošus vilcienus, kā arī pilsētas dzelzceļa infrastruktūru, paziņoja policija.
Vīrieša konfiscētajās ierīcēs tika atrastas daudzas fotogrāfijas, kurās redzami transporta tīkla objekti Polijas un citu valstu teritorijā. Viņš tiek apsūdzēts par darbošanos ārvalstu izlūkdienestu labā pret Poliju, ziņoja RMF24.
Kā norādīja Polijas izlūkdienestu koordinators Tomašs Semoņaks, fakts, ka policistiem ir izdevies aizturēt Krievijas pilsoni, kurš vāca informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, "drīzāk ir izņēmuma gadījums". Viņš piebilda, ka iepriekš līdzīgas aizturēšanas bija saistītas ar iepriekšēju izlūkošanu un informācijas vākšanu par aizdomās turētajiem. Incidents Svidņicā "ir pierādījums tam, ka Krievija plāno, gatavo un veic hibrīdas sabotāžas operācijas", viņš piebilda.
Nesen Polijā tika aizturēts 25 gadus vecs Ukrainas pilsonis, kurš tiek turēts aizdomās par saistību ar grupu, kas gatavoja sabotāžas aktus pēc Krievijas pasūtījuma Eiropas teritorijā. Konkrēti šo grupu tur aizdomās par aizsardzības rūpnīcas aizdedzināšanu Rumānijā 2026. gada septembrī. Runa ir par valsts aizsardzības koncerna "Romarm" rūpnīcas aizdedzināšanu Brašovā.
Saskaņā ar RMF24 datiem Rumānijas specdienesti aizturēto ukraini tur aizdomās par informācijas vākšanu ārvalstu izlūkdienestu interesēs. Viņš, iespējams, sadarbojās arī ar diviem Baltkrievijas pilsoņiem, kuri tika aizturēti Vācijā. Starp citiem šīs grupas potenciālajiem mērķiem minēti Ukrainas militārpersonu apmācības centri ES teritorijā, kā arī valsts un privātie ieroču ražošanas uzņēmumi.