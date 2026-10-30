Pāvests Leons XIV kļūst par pirmo Romas pāvestu, kurš piedalījies ASV vēlēšanās, balsojot pa pastu
Romas katoļu baznīcas pāvests Leons XIV kļuvis par pirmo Romas pāvestu, kurš piedalījies ASV vēlēšanās. Vatikāns piektdien apstiprinājis, ka ASV dzimušais pāvests pirms novembrī gaidāmajām Kongresa vidustermiņa vēlēšanām nosūtījis savu balsošanas biļetenu pa pastu.
Pāvests balsojis savā dzimtajā pilsētā Čikāgā, un Vatikāns norādījis, ka viņš to darījis, apliecinot savu ilggadējo pārliecību par pilsoniskās līdzdalības nozīmi.
“Viņš ir izmantojis savas tiesības balsot kā ASV pilsonis ikreiz, kad viņam bijušas šādas iespējas,” paziņojis Svētā Krēsla preses dienests.
Vatikāns arī uzsvēris, ka pāvests tic pilsoņu tiesībām un pienākumam piedalīties demokrātiskajos procesos.
Kā pirmie par Leona XIV balsojumu ziņoja laikraksta Chicago Sun-Times žurnālisti, atsaucoties uz Vilas apgabala vēlēšanu biroja vadītāju. Viņš atklājis, ka pāvests, kurš vēlētāju reģistrā norādīts ar adresi Ņūlenoksā, balsošanas biļetenu pa pastu pieprasījis 3. oktobrī.
Pirms kļūšanas par pāvestu Leons XIV bija pazīstams kā kardināls Roberts Prevosts. Viņam ir gan ASV, gan Peru pilsonība.
Pāvests aicinājis ticīgos nebūt vienaldzīgiem
Vatikāns norādījis, ka pāvestam ir sena pilsoniskās līdzdalības pieredze ASV. Arī gandrīz divas desmitgades ilgajā misionāra un vēlāk bīskapa darbā Peru viņš balsojis ikreiz, kad viņam bijušas šādas tiesības.
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Savukārt septembrī uzrunā Vatikānā Leons XIV aicināja ticīgos atteikties no pasivitātes un vienaldzības pret pasaulē notiekošo.
“Mēs nevaram palikt tikai neiesaistīti vērotāji. Mums ir jāieklausās no sirds, jāļauj notikumiem mūs izaicināt un pašiem jāiesaistās,” 2. septembrī Svētā Pētera laukumā sacīja pāvests.
Viņš uzsvēra, ka ticīgie ir aicināti uzņemties rūpes par līdzcilvēkiem, īpaši tiem, kuri cieš no netaisnības, diskriminācijas un vardarbības.
Vēlēšanās piedalījies arī iepriekš
Saskaņā ar Ilinoisas štata vēlēšanu pārvaldes datiem Roberts Prevosts bija reģistrēts kā vēlētājs Kuka apgabalā.
Ziņu aģentūra AP, atsaucoties uz vēlēšanu dokumentiem, vēsta, ka kopš 2000. gada viņš piedalījies piecās partiju priekšvēlēšanās. 2008. un 2019. gadā viņš balsojis par Demokrātu partijas kandidātiem, bet 2012., 2014. un 2016. gadā — par Republikāņu partijas kandidātiem.
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Ilinoisā partiju priekšvēlēšanās vēlētājiem jānorāda, kuras partijas vēlēšanu biļetenu viņi vēlas saņemt. Savukārt vispārējās vēlēšanās šāda izvēle nav jādeklarē.
AP arī ziņo, ka Leons XIV piedalījies visās vispārējās vēlēšanās kopš 2000. gada, izņemot 2020. un 2022. gada vēlēšanas.