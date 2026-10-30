"Nepaklausīja Trampam un viņu ignorē!" Kremlis apsūdz Ukrainu pamiera izjaukšanā
Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs sūdzējies, ka Ukraina "nav paklausījusi" ASV, dodot triecienu Novokuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcai.
Pēc Ukrainas trieciena Novokuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcai Kremlis steidzies apsūdzēt Kijivu, apgalvojot, ka tā neesot pakļāvusies Vašingtonas prasībai. Tomēr patiesībā pamieru izjaukusi pati Krievija, norāda analītiķis.
Naktī Ukraina ar trieciendroniem uzbruka uzņēmuma "Rosņeftj" Novokuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcai. Krievijas varasiestādes apgalvo, ka uzbrukumā cietušas vēl divas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas un gāzes ķīmiskās pārstrādes komplekss.
Saistībā ar notikušo steidzami izteicās Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs. Viņš paziņoja, ka Ukraina "nav paklausījusi" Vašingtonas prasībai pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
"Jā, kārtējo reizi nepaklausīja (ASV prezidentam Donaldam Trampam – red.). Nepaklausīja un, es pat teiktu, viņu ignorē, lai gan Tramps šajā jautājumā bija uzstājīgs un joprojām tāds ir... Viņi ir drosmīgi, jo Eiropa viņus joprojām atbalsta. Vieni paši viņi diez vai būtu uzdrošinājušies to darīt," sacīja Kremļa pārstāvis.
Pazīstamais analītiķis "Bitj Ili" pievērsis uzmanību tam, ka pamieru pirmā pārkāpusi tieši Krievija.
Proti, Krievija pirmā devusi triecienu Ukrainas naftas pārstrādes rūpnīcai Kremenčukā. Šī uzbrukuma videoierakstus ar sajūsmu publicējuši Krievijas karu atbalstošie Z kanāli.
"Krievija pirmā uzbruka Ukrainas naftas pārstrādes rūpnīcai, neievērojot "enerģētikas pamieru" pat tajā izkropļotajā izpratnē, kādā to uztver Tramps," norādīja eksperts.
Uzreiz pēc tam Krievija saņēma atbildes triecienu.
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Novokuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcā konstatēti 11 ugunsgrēka perēkļi. Ir pamats uzskatīt, ka šie varētu būt lielākie postījumi, kādus Ukraina kara laikā nodarījusi kādai Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai.
"Iespējams, tas liecina par Ukrainas Bruņoto spēku taktikas maiņu, kad vienā uzbrukumā tiek iznīcināta visa naftas pārstrādes rūpnīca, nevis tikai viena iekārta... Saskaņā ar sākotnējo informāciju trāpīts trim iekārtām: AVT-9, AVT-11 un dīzeļdegvielas hidroattīrīšanas iekārtai... Šis ir septītais veiksmīgais trieciens Novokuibiševas naftas pārstrādes rūpnīcai, iepriekšējais notika 22. augustā. Tas ir pirmais Ukrainas trieciens Krievijas enerģētikas objektam kopš 20. oktobra," norādīja "Bitj Ili".
Viņš atgādināja, ka saskaņā ar Rietumu mediju ziņoto Baltā nama pārstāvis Džareds Kušners sarunās Oslo pieprasījis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim "izrādīt pateicību" un uz mēnesi atteikties no triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Žurnālisti amerikāņu izdarīto spiedienu uz Kijivu raksturojuši kā "ļoti stingru".
Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīca ražo vairāk nekā 20 veidu naftas produktus, arī degvielu Krievijas aviācijai.
Rūpnīca kopš 2007. gada ietilpst "Rosņeftj" grupā. Tās ražošanas jauda ir aptuveni 8,8 miljoni tonnu naftas gadā.
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Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīca un pati pilsēta iepriekš vairākkārt ir cietusi dronu triecienos.