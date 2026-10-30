Lietuva un Igaunija neizpratnē par ziņām, ka ASV esot lūgušas pieklusināt retoriku par Krievijas draudiem
Lietuvas un Igaunijas amatpersonas noliedz, ka būtu saņēmušas jebkādus sabiedroto lūgumus pieklusināt retoriku par Krievijas draudiem.
Kā ziņots, aģentūra "Reuters", atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Pentagona pārstāvji nesen lūguši vairākas NATO dalībvalstis, arī Igauniju, Latviju un Lietuvu, pieklusināt retoriku par Krievijas draudiem.
Lietuvas prezidenta kanceleja, komentējot šo ziņu, piektdien paziņoja, ka prezidents Gitans Nausēda un viņa padomnieki nav saņēmuši tamlīdzīgus lūgumus no ASV puses.
"Prezidenta birojam nav komentāru par šo publikāciju. Prezidents un viņa padomnieki nav saņēmuši nekādus zvanus vai lūgumus no sabiedrotajiem mīkstināt savu retoriku attiecībā uz Krieviju," norādīja prezidenta kanceleja.
Savukārt Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs apliecināja, ka tādus sabiedroto lūgumus nav saņēmis.
"Neviens man neko nav lūdzis, un es pat nezinu, kā šādi pieprasījumi varētu izskatīties, vai rakstiski, vai mutiski. Lietuvas nostāja un mana nostāja attiecībā uz mūsu austrumu kaimiņiem nemainās," piektdien Birštonā žurnālistiem sacīja premjerministrs.
Arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns sacīja, ka viņam nav informācijas par šādiem ASV lūgumiem, uzsverot, ka Lietuva savus izteikumus par Krieviju balsta faktos.
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Tikmēr Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna paziņojis, ka ASV nav izteikušas nekādus priekšlikumus Igaunijai mainīt savu retoriku, kad runa ir par Krievijas draudiem. Viņš piebilda, ka ASV puse ciena Igauniju kā ekspertu Krievijas jautājumos.
Viņš norādīja, ka Krievija "organizē teroristu uzbrukumus un sabotāžas aktus" pret Eiropu un ka Igaunija nav baidījusies uz to publiski norādīt, kā arī uzsvēra, ka tieši Krievija ir tā, kas provocē.
"Mēs pastāvīgi sazināmies ar Amerikas Savienotajām Valstīm par drošības politiku, viņu karaspēka izvietošanu šeit un NATO aizsardzības plāniem. Un mūsu interesēs noteikti nav nekādā veidā provocēt Krieviju. Drīzāk Krievija provocē mūs. Tāpēc uz mums netiek izdarīts nekāds spiediens vienā vai otrā veidā. Mēs šos jautājumus apspriežam kopā. ASV ir NATO sabiedrotās, un 5. pants darbojas, tāpēc šī komunikācija notiek katru dienu," sacīja Cahkna.
Cahkna uzsvēra, ka ne Baltijas valstis, ne Igaunija savos vēstījumos nekādā veidā nav bijušas agresīvas. "Viss šis naratīvs ir saistīts ar [Krievijas diktatora Vladimira] Putina vēlmi graut mūsu Rietumu pasaules politisko vienotību," viņš teica.
Igaunijas Aizsardzības ministrijas preses pārstāve Inese Edura paziņoja, ka ministrija nekomentē anonīmu avotu teiktajā balstītu informāciju un pa oficiāliem kanāliem ministrija tamlīdzīgus lūgumus no ASV puses nav saņēmusi.
Kā vēstīja "Reuters", atsaucoties uz četriem informētiem avotiem, iemesls šāda lūguma izteikšanai bijusi pārliecība, ka dažu Eiropas līderu un amatpersonu paziņojumi kaitē kontinenta drošībai.
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Izteikumu vidū, kas piesaistījuši ASV amatpersonu uzmanību, ir Eiropas līderu spriedumi, ka Krievija ir "kā žurka", kas iedzīta stūrī un ķeras pie arvien izmisīgākiem soļiem, jo tās iebrukums Ukrainā palēninājies līdz minimumam, klāstīja viens no avotiem.
Šāda retorika raksturota kā bezjēdzīga, sacīja avots, piebilstot, ka izteikts lūgums "neprovocēt Krieviju" ar šādiem izteikumiem.
Lūgumi netika izteikti "konfrontējošā" stilā, norādīja aģentūras sarunbiedri.
Viena no amatpersonām, kas nodeva šo vēstījumu, bija Pentagona politikas vadītājs Elbridžs Kolbijs, kurš ir iesaistīts ASV karaspēka klātbūtnes līmeņa pārskatīšanā Eiropā. Kāds avots apgalvoja, ka Kolbijs esot teicis kādai Baltijas valstu amatpersonai, ka Krieviju nevajadzētu provocēt. Kā šādas retorikas piemēru viņš esot minējis publiskus apgalvojumus, ka Krievija ir "kā stūrī iedzīta žurka". Nebija skaidrs, uz kuru konkrētu apgalvojumu viņš atsaucas.
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals septembra beigās, apspriežot Krievijas sabotāžas aktivitātes Eiropā, Putinu nosauca par "stūrī iedzītu žurku".
Putinu ar stūrī iedzītu žurku nesen salīdzināja arī ASV Kongresa Pārstāvju palātas loceklis un ilggadējs Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājs Dons Beikons. Viņš šogad maijā intervijā aģentūrai LETA sprieda, ka Putins ir slikts un bīstams cilvēks, un Krievija kā drauds Baltijai būtu jāuztver nopietni.
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"Daži domā, ka Krievija ir pārāk vāja, lai būtu drauds. Bet es nezinu. Putins šobrīd ir kā stūrī iedzīta žurka. Es domāju, ka viņš ir bīstams un mums jābūt uzmanīgiem," tolaik izteicās Beikons.
Informācija par ASV lūgumiem izskanējusi laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija atjauno centienus vest sarunas par Maskavas uzsāktā kara pret Ukrainu izbeigšanu. Tramps nesen arī atviegloja dažas sankcijas pret Maskavu.