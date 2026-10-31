Kremlis meklē Eiropā specifiskus “draugus” - redzeslokā nonāk Lielbritānija
Krievijas televīzija pēdējā laikā arvien biežāk pievēršas neatkarības kustībām Eiropā un Ziemeļamerikā.
Piemēram, Velsas, Skotijas un Ziemeļīrijas politiķu aicinājumi uz konstitucionālām pārmaiņām Krievijas medijos tiek pasniegti kā pazīme, ka Apvienotā Karaliste tuvojas sabrukumam.
Zīmīga tikšanās
Septembrī Kārdifā tikās Skotijas Nacionālās partijas (SNP), Velsas partijas “Plaid Cymru” un Īrijas “Sinn Féin” līderi. Viņi parakstīja saprašanās memorandu, kurā aicināja Apvienotās Karalistes valdību gatavoties konstitucionālām pārmaiņām un atzīt, ka katras nācijas iedzīvotājiem jābūt iespējai lemt par savu nākotni. Tikšanās laikā tika apspriesta arī sadarbība ekonomikā, enerģētikā un starptautiskajās attiecībās.
Britu laikraksts “The Guardian” norāda, ka politiķi tikās kā partiju līderi, nevis kā valdību pārstāvji. Vienlaikus politiskais konteksts ir zīmīgs – pēc “Plaid Cymru” uzvaras Velsas parlamenta vēlēšanās partijas, kas atbalsta neatkarību vai Īrijas apvienošanu, pirmoreiz vienlaikus ieņem vadošu lomu Velsas, Skotijas un Ziemeļīrijas valdībās. Tomēr to mērķi un ieceru īstenošanas termiņi atšķiras. Piemēram, “Plaid Cymru” ir noraidījusi iespēju rīkot referendumu par Velsas neatkarību savā pirmajā valdīšanas termiņā.
Pastiprināta uzmanība
Krievijas amatpersonas un mediji šo notikumu interpretēja daudz kategoriskāk. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka tikšanās liecina par ķeltu vēlmi rīkot neatkarības balsojumus, un saistīja to ar iespēju apšaubīt Apvienotās Karalistes tiesības uz pastāvīgo vietu ANO Drošības padomē.
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Ar Krieviju saistītās vietnēs pēc partiju līderu tikšanās Kārdifā sāka izplatīt apgalvojumus par neizbēgamu Apvienotās Karalistes sabrukumu. “BBC Monitoring”, atsaucoties uz datu pētniecības grupas “Foreshock” analīzi, ziņoja, ka ar Krieviju saistītajā dezinformācijas tīklā “Pravda” trīs nedēļu laikā pēc Kārdifas tikšanās publicēti 107 raksti, kuros izplatīts šāds vēstījums.
Konstatēta arī pastiprināta Krievijas valsts televīzijas interese par Velsas neatkarības kustību. Televīzijas kanāla “Rossija 1” filmēšanas grupa ieradās Aberistvitā, lai veidotu sižetu par Velsas neatkarības atbalstītāju ikgadējo gājienu. Par pasākumu, kas parasti pulcē aptuveni astoņus tūkstošus cilvēku, sižetu veidoja Krievijas televīzijas korespondents Aleksandrs Habarovs. Viņa reportāža kļuva par vienu no galvenajiem sižetiem raidījumā “Vesti nedeli”.
Krievijas televīzija pievērsās arī simboliskam “neatkarības referendumam”, ko septembrī sarīkoja Pidingtonas ciemā Oksfordšīrā. Balsojums notika saistībā ar strīdu par ieceri tuvumā izveidot patvēruma meklētāju izmitināšanas centru. Kanāla “Rossija 24” sižetā tika apgalvots, ka visā Eiropā arvien vairāk reģionu un pat ciemu vēlas atdalīties. Kā iemesli tika minēta migrācija, ekonomika, valoda un vēsturiskā atmiņa.
Dubultstandarti
Savukārt “Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība” (RFE/RL) norāda, ka Kremļa atbalsts ārvalstu separātistu kustībām nav jauna parādība. Prokremliskie mediji un interneta troļļi gadiem ilgi popularizējuši dažādas atdalīšanās idejas Apvienotajā Karalistē, Spānijā un ASV, kā arī teritorijās tuvāk Krievijai. Tādējādi runas par iespējamu Apvienotās Karalistes sašķelšanos iekļaujas plašākā informācijas stratēģijā, kas ataino Rietumus kā nestabilus un iekšēji sašķeltus.
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Šī pieeja kontrastē ar Kremļa attieksmi pret separātismu pašā Krievijā. Kamēr ārvalstu neatkarības kustības tiek izmantotas, lai uzsvērtu Rietumu vājumu, Krievijā aicinājumi pārkāpt valsts teritoriālo integritāti ir krimināli sodāmi, bet reģionālie aktīvisti tiek vajāti.