Spānijā noticis sprādziens munīcijas rūpnīcā, kas piegādā produkciju Ukrainai; ir cietušie
Piektdien, 30. oktobrī, Spānijā noticis sprādziens munīcijas ražotnē “El Fargue”, kas piegādā savu produkciju Ukrainai. Incidentā cietuši vismaz trīs cilvēki, vēsta Spānijas ziņu aģentūra EFE.
Sprādziens nograndis īsi pirms plkst. 9 pēc vietējā laika šaujampulvera iznīcināšanai paredzētā, ierobežotas piekļuves zonā. Sprādziena cēlonis vēl tiek noskaidrots.
❗️A powerful explosion occurred in Spain at the Fábrica de Municiones de Granada artillery ammunition plant (El Fargue district, owned by the Czech Czechoslovak Group) in a powder disposal zone, likely during scheduled work. At least five workers were injured (burns and hearing damage), a large cloud of smoke rose, and the blast was felt by residents of nearby settlements. The plant produces 155 mm shells and other explosive components.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 30, 2026
Pagaidām informācija par cietušo skaitu atšķiras. Spānijas Nacionālā policija ziņo par diviem cietušajiem, kuri guvuši vieglus dzirdes bojājumus, tikmēr Vispārējā strādnieku arodbiedrības rīcībā ir informācija jau par trim cietušajiem.
Vietējais laikraksts “Granada Hoy”, atsaucoties uz rūpnīcā strādājošajiem arodbiedrības pārstāvjiem, ziņo, ka sprādziens, iespējams, noticis munīcijas lādiņa kvalitātes pārbaudes laikā, kad kaut kas nogājis greizi. Arodbiedrības pārstāvji norādījuši, ka pārbaudes vieta bija norobežota un tiešā tās tuvumā neviena cilvēka nebija.
Uz notikuma vietu nosūtītas policijas vienības, tostarp spridzināšanas neitralizēšanas speciālisti un kriminālistikas eksperti, kā arī ugunsdzēsēji, Civilā gvarde un mediķi.Nacionālā policija izveidojusi divus drošības perimetrus: viens paredzēts notikuma vietas norobežošanai, bet otrs — palīdzības sniegšanai tuvumā esošajiem iedzīvotājiem un garāmgājējiem, kuriem tā varētu būt nepieciešama.
Rūpnīca “El Fargue” pieder Čehijas holdinga uzņēmumam “MSM Group”, un tajā strādā aptuveni 300 cilvēku. Uzņēmumā ražo dažāda kalibra munīciju un tās sastāvdaļas. Kopš 2022. gada sākuma lielākā daļa produkcijas tiek eksportēta uz Ukrainu.