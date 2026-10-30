Ukraiņu žurnālisti atklāj jaunas detaļas par bijušā ģenerālprokurora Kravčenko bēgšanu un slēpšanos Austrijā
Ukraiņu medijs "Ukrainska Pravda" noskaidrojis, ka Odesas uzņēmējs varētu būt slēpis Kravčenko Vīnē, bet viņa darbinieki snieguši liecības pret žurnālistiem.
Odesas uzņēmējs Vladimirs Galanterniks, kurš figurē divās Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) lietās, iespējams, palīdzējis bijušajam ģenerālprokuroram Ruslanam Kravčenko apmesties Vīnē. Savukārt personas, kuras, iespējams, strādā uzņēmēja labā, sniegušas liecības pret žurnālistiem, kuri meklēja Kravčenko.
Medija "Ukrainska Pravda" avoti politiskajās un uzņēmējdarbības aprindās Galanterniku raksturo kā Kravčenko pietuvinātu personu un pieļauj, ka viņš varētu būt palīdzējis bijušajam ģenerālprokuroram iekārtoties Austrijā.
Pats uzņēmējs jau daudzus gadus slēpjas ārvalstīs. Ukrainas izmeklētāji viņu tur aizdomās par dalību noziedzīgā grupējumā, kas nodarījis zaudējumus Odesas pašvaldībai.
"Ukrainska Pravda" sarunbiedri pretkorupcijas iestādēs arī neizslēdz, ka Galanterniks varētu būt bijis viens no 2025. gada jūlijā notikušā uzbrukuma NABU un SAP nepubliskajiem organizatoriem. Avoti tiesībsargājošajās iestādēs pieļauj, ka viņš varētu būt sniedzis liecības pret pretkorupcijas iestādēm, tostarp lietā, kas saistīta ar deputātu Fediru Hristenko.
Izmeklēšanā norādīts, ka pēc žurnālistu parādīšanās Vīnē pie nama, kurā, iespējams, dzīvoja Kravčenko, Austrijas policijā vērsušās personas, kas, iespējams, saistītas ar Galanterniku.
Tkača teiktais: "No mūsu redakcijas rīcībā esošajiem izmeklēšanas materiāliem var secināt, ka liecības pret mūsu filmēšanas grupu, "Ukrainska Pravda" filmēšanas grupu, varētu būt snieguši tieši Galanternika darbinieki – nekustamā īpašuma objekta pārvaldnieka asistente un, iespējams, paša Galanternika šoferis."
Viens no lieciniekiem policijai paziņoja, ka viņa automašīnai esot sekots. "Ukrainska Pravda" žurnālisti patiešām brauca viņam pakaļ un nofilmēja, kā viņš Vīnes centrā nogādā vīrieti, kurš līdzinās Galanternikam. Savās liecībās šoferis pasažieri nepieminēja.
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Cits liecinieks ziņoja par filmēšanu no automašīnas, kuru izmantoja Tkačs un Bondarenko, kā arī par šofera līdzību vienam no "aizdomīgajiem vīriešiem". Pēc Tkača teiktā, viens no Vīnē aizturētajiem Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) karavīriem patiešām ārēji līdzinās Bondarenko.
"Ukrainska Pravda" vērsās pie Galanternika pēc komentāra, taču viņš ignorēja ziņas un telefona zvanus.
Saskaņā ar vienu no ziņojumiem Austrijas specdienests no 14. līdz 18. septembrim nodarbojās ar "ukraini, kuram draud briesmas". Šī persona ziņoja, ka Vīnes viesnīcā "Park Hyatt" redzējusi vienības "Artan" komandieri Viktoru Torkotjuku.
Likumsargi pārbaudīja viņa identitāti. Torkotjuks paskaidroja, ka ieradies kā tūrists.
6. oktobrī Austrijā tika aizturēti divi viņa padotie, pie kuriem atrada militārās apliecības, slēptās kameras un izsekošanas ierīces. Viņi apgalvoja, ka atrodas atvaļinājumā. Torkotjuks specdienestam apstiprināja, ka aizturētie ir viņa padotie. Ziņojumā par viņa vēršanos specdienestā pieminēts arī "Ukrainska Pravda" operators Bondarenko.
Torkotjuks vērsās Austrijas specdienestā un apstiprināja, ka aizturētie ir viņa padotie. Ziņojumā par šo vēršanos līdzās karavīriem minēts arī Bondarenko.
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Izmeklēšanā citēts fragments no ziņojuma: "Viņa [Torkotjuka] rīcībā bija Polijā reģistrētas vieglās automašīnas fotogrāfija. Šo automašīnu novērošanas laikā izmantoja divi HUR darbinieki un Bondarenko. Turklāt fotogrāfija bija uzņemta Vīnē."
Citā dokumentā Austrijas likumsargi apgalvoja, ka Bondarenko un viens no aizturētajiem karavīriem it kā kopā izbraukuši no autostāvvietas. Viņi atsaucās uz videonovērošanas kameru ierakstiem un automašīnu nomas uzņēmuma datiem.
Tomēr, kā norāda medijs, lietai pievienotajos kadros blakus Bondarenko atradās Tkačs, nevis HUR karavīrs.
Pēc "Ukrainska Pravda" avotu HUR sniegtās informācijas, abi izlūki kādā brīdī pamanījuši, ka viņiem tiek sekots, taču saņēmuši pavēli turpināt darbu. Redakcija vērsusies pie Torkotjuka pēc komentāra.
Pēc aizturēšanas 8. oktobrī Tkačs un Bondarenko nopratināšanā paskaidroja, ka pildījuši redakcijas uzdevumu un meklējuši Kravčenko.
Austrijas likumsargi Centrālajā dzīvesvietas reģistrā pārbaudīja, vai viņš ir deklarēts namā, pie kura strādāja žurnālisti.
Prokurora dienesta piezīmēs, kas sagatavotas naktī uz 9. oktobri, norādīts, ka žurnālistu paskaidrojumi atzīti par ticamiem un Bondarenko saistība ar HUR karavīriem nav konstatēta.
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Izmeklēšanā citēts fragments no dienesta piezīmēm: "Pieprasījums ZMR [Centrālajā dzīvesvietas reģistrā] parādīja, ka meklētā persona tur ir reģistrēta. Pēc zvanītāja teiktā, sniegtie stāstījumi kopumā sakrīt un ir pilnībā ticami. Rīkojums nekavējoties atbrīvot no apcietinājuma."
Izmeklēšanas autoru ieskatā pārbaudes rezultāts apstiprina, ka žurnālistiem izdevies noskaidrot Kravčenko adresi Vīnē. Medijs arī pieļauj, ka tieši bijušais ģenerālprokurors bijis ukrainis, kuru apsargājuši Austrijas specdienesti.
"Ukrainska Pravda" arī piedāvājusi Kravčenko sniegt komentāru vai interviju.
Savukārt 28. oktobrī Kravčenko paziņoja, ka NABU un SAP vadītāji it kā lūguši nosūtīt uz Austriju grupu, lai pret viņu veiktu "vardarbīgas darbības", un ka pavēles šai grupai it kā nākušas no Ukrainas prezidenta biroja.
Viņš arī saistīja "Ukrainska Pravda" žurnālistus ar HUR karavīriem, taču nepaskaidroja, kāpēc nav atgriezies Ukrainā.
NABU noraidīja apsūdzības, Kravčenko paziņojumu nodēvējot par mēģinājumu nodrošināt sev aizsardzību ārvalstīs.
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Ruslans Kravčenko izbrauca no Ukrainas naktī uz 14. septembri. Saskaņā ar viņa paša parakstīto rīkojumu viņam bija jāpavada piecas dienas Parīzē, piedaloties Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) paspārnē rīkotajās uzklausīšanās par Ukrainas bērniem. Tomēr dalībnieku sarakstā viņa vārda nebija.
Komandējums beidzās 18. septembrī. Kā norādīja Ukrainas Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Marjana Hajovska, 21. septembrī Kravčenko darbā neatgriezās.
Tkaču un Bondarenko aizturēja Vīnē 8. oktobrī, kad viņi meklēja bijušo ģenerālprokuroru. Pēc Tkača teiktā, bruņoti cilvēki maskās izsita viņu automašīnas logus un izvilka abus žurnālistus uz ceļa. Bondarenko guva ievainojumu.
Žurnālists Tkačs stāstīja, ka pēc aizturēšanas viņus apsūdzēja spiegošanā Ukrainas militārā izlūkdienesta interesēs, dalībā noziedzīgā organizācijā un kaitējuma nodarīšanā Austrijai. Saskaņā ar Austrijas Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju aizdomas par spiegošanu vēlāk neapstiprinājās. Vīnes prokuratūra aizturēšanu skaidroja ar aculiecinieku liecībām. Savukārt "Ukrainska Pravda" uzskata, ka tiesībsargājošo iestāžu darbinieki pārsnieguši savas pilnvaras.
Kas ir noslēpumainais uzņēmējs Vladimirs Galanterniks
Ietekmīgais Odesas uzņēmējs Vladimirs Galanterniks izvairās no publicitātes. Cilvēka, kuru nedēļas izdevums NV nodēvējis par "Odesas pelēko kardinālu", pilna biogrāfija nav zināma. Viņš nesniedz intervijas, un publiski pieejamas vien dažas viņa fotogrāfijas.
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Galanternika biznesa impērijā ietilpst slavenais tirgus "Privoz", tirgus "7. kilometrs", tirdzniecības un izklaides centri City Center un City Center "Kotovskij", izklaides komplekss Arkadia City, tirdzniecības kiosku galerija Starosennajas laukumā un dizaina viesnīca De Paris.
Galanternikam visos šajos objektos pieder aptuveni 50% kapitāldaļu. Pārējās daļas pieder partneriem, kuru vārdi netiek atklāti. Visi aktīvi reģistrēti uz nominālo īpašnieku vai ārzonu uzņēmumu vārda.
"Galanterniks uzņēmējdarbību sāka 90. gados, tirgojot elektropreces, par ko ieguva iesauku "Spuldzīte"," stāsta Odesas uzņēmējs, kurš pārzina viņa biznesu.
90. gados Galanterniks bijis saistīts ar Aleksandra Angerta, kurš pazīstams ar iesauku "Eņģelis", grupējumu. Kā norādīts 1998. gadā publicētajā Itālijas policijas ziņojumā par narkotiku un ieroču kontrabandas lietu, šajā grupējumā darbojies arī Genādijs Truhanovs, kurš savulaik bija Odesas mērs.
"Interešu lokā bija nekustamais īpašums, būvniecība, restorānu bizness, ostas un mediji," stāsta bijušais Odesas pilsētas domes deputāts un kādreizējais Mihaila Saakašvili padomnieks Saša Boroviks.
Lai gan Galanterniks ziņojumā netika pieminēts, Boroviks bija dzirdējis par viņa reputāciju kā grupējuma "smadzenēm" – cilvēku, kurš atbildēja par uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību ar varas iestādēm.
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Boroviks apraksta ierastu shēmu, pēc kuras pilsētas domē tika risināti atsevišķi zemes jautājumi.
"Parasti priekšlikums par zemesgabala nodošanu tika izteikts mutiski, un vairākums to atbalstīja bez debatēm. Pēc tam pilsētas dome noslēdza nomas līgumu uz 50 gadiem. Savukārt vēlāk, izmantojot darījumu ķēdi, objekts vai zeme tika privatizēta," stāsta bijušais deputāts. "Galanternika vārds oficiāli nekur un nekad neparādījās."
Ārvalstīs pavadītajos gados Galanterniks nezaudēja savu ietekmi Odesā.
Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) 2024. gada decembrī nodeva tiesai lietu par noziedzīgu organizāciju, kuras darbību rezultātā Odesas pašvaldībai nodarīti zaudējumi 689 miljonu grivnu apmērā. Starp 11 apsūdzētajiem ir Odesas mērs, pilsētas domes amatpersonas, uzņēmuma vadītājs un citi grupējuma dalībnieki.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem noziedzīgā organizācija bija izstrādājusi plānu pašvaldības budžeta līdzekļu un zemesgabalu nelikumīgai piesavināšanai.
Grupējuma darbību rezultātā no 2016. līdz 2019. gadam Odesas pašvaldība zaudēja vismaz sešus zemesgabalus ar kopējo platību 15,9 hektāri, kā arī 131 miljonu grivnu, ko Odesas domes amatpersonas nelikumīgi pārmaksāja, iegādājoties nedzīvojamo nekustamo īpašumu teritorijā, kuru it kā bija paredzēts izmantot kapsētas paplašināšanai.
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NABU neatklāja aizdomās turēto vārdus, tomēr izdevums "Intent" ziņoja, ka viens no viņiem ir Odesas uzņēmējs Vladimirs Galanterniks, kurš slēpjas no izmeklēšanas ārvalstīs.
Starp pārējiem apsūdzētajiem bija toreizējais Odesas mērs Genādijs Truhanovs, viņa bijušie vietnieki Oļegs Brindaks un Petro Rjabokoņs, bijušais pilsētas domes deputāts Vasilijs Škrjabajs, juridiskā departamenta direktore Inna Popovska, kā arī uzņēmuma "Budova" dibinātājs Dmitrijs Dimarskis.