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Izraēlā gājusi bojā Čehijas vēstniecības darbiniece, kad autobuss ietriecās veikalā
Traģēdijas mirklis Jeruzalemē (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē

Izraēlā gājusi bojā Čehijas vēstniecības darbiniece, kad autobuss ietriecās veikalā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ceturtdien Izraēlā gājusi bojā Čehijas diplomāte, kura vadīja savas valsts vēstniecības nodaļu Jeruzalemē.

Izraēlā gājusi bojā Čehijas vēstniecības darbiniec...

30 gadus vecā Klāra Šneiderova zaudēja dzīvību Jeruzalemes centrā, kad viņu notrieca mikroautobuss, vēsta “Israel National News”. Glābšanas dienesti sievietei sniedza pirmo palīdzību notikuma vietā un nogādāja slimnīcā, kur viņa no gūtajām traumām mira. 

Saskaņā ar sākotnējo informāciju mikroautobusa vadītājs, visticamāk, zaudējis kontroli pār transportlīdzekli, uzbraucis uz ietves un ietriecies veikalā. Vadītājs aizturēts nopratināšanai.

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