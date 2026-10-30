Izraēlā gājusi bojā Čehijas vēstniecības darbiniece, kad autobuss ietriecās veikalā
Ceturtdien Izraēlā gājusi bojā Čehijas diplomāte, kura vadīja savas valsts vēstniecības nodaļu Jeruzalemē.
S hlubokým zármutkem oznamujeme tragické úmrtí naší kolegyně a přítelkyně Kláry Schneiderové,vedoucí pobočky Velvyslanectví ČR v Jeruzalémě,která 29. října 2026 zahynula při dopravní nehodě.Byla výjimečnou ženou a vynikající diplomatkou. Upřímnou soustrast její rodině a blízkým. https://t.co/lj0mcqWeyN— Czech Embassy in Tel Aviv (@CzechEmbassyIL) October 30, 2026
30 gadus vecā Klāra Šneiderova zaudēja dzīvību Jeruzalemes centrā, kad viņu notrieca mikroautobuss, vēsta “Israel National News”. Glābšanas dienesti sievietei sniedza pirmo palīdzību notikuma vietā un nogādāja slimnīcā, kur viņa no gūtajām traumām mira.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju mikroautobusa vadītājs, visticamāk, zaudējis kontroli pār transportlīdzekli, uzbraucis uz ietves un ietriecies veikalā. Vadītājs aizturēts nopratināšanai.
Head of Czech Embassy's Jerusalem branch Klara Schneiderova CRUSHED TO DEATH by bus in Jerusalem https://t.co/pty9Kr698v— China Army Observer (@ChinaArmyObs) October 30, 2026