Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks uzskata, ka sabiedrība ir jāsargā no idejām, kuras viņš uzskata par kaitīgām.
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Šodien 05:55
Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks uzskata, ka sabiedrība ir jāsargā no idejām, kuras viņš uzskata par kaitīgām
Tehnoloģiju magnātu Īlonu Masku savulaik plaši dēvēja par izcilu uzņēmēju un vizionāru, tomēr pēdējos gados viņa vārds aizvien biežāk sabiedrībā figurē saistībā ar dažādiem politiskiem konfliktiem, vai viņa ciešo aliansi ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Maska darbību ietekmējusi gan valsts politika un tehnoloģiju attīstība, gan pārliecība par to, ka sabiedrība ir jāsargā no idejām, kuras viņš uzskata par kaitīgām.
Saskaņā ar finanšu žurnāla "Forbes" aplēsēm, Īlons Masks šobrīd ir bagātākais cilvēks pasaulē, un viņa kapitāls sasniedzis 894,9 miljardus dolāru [809 miljardus eiro]. Maska biznesa impērijā ietilpst tādi milzu uzņēmumi kā "Tesla" un "SpaceX", kā arī mikroblogošanas vietne "X".
Tomēr pēdējo gadu laikā viņš sevi aizvien aktīvāk pozicionē kā politisku figūru - Masks izveidojis aliansi ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kļūstot par lielāko Republikāņu partijas ziedotāju; viņš regulāri kontaktējas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un sistemātiski cenšas iejaukties Eiropas iekšpolitikas jautājumos.