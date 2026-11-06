Sens kalendārs prognozē bargu ziemu Eiropā: kad gaidāma pirmā snigšana?
Lauksaimniekiem nākamajai sezonai būs jāpieņem sarežģīts lēmums par audzējamo kultūraugu izvēli: pēc vairākiem sausuma gadiem laika prognozes rada arvien lielāku neskaidrību.
Saskaņā ar vācu simtgadīgo kalendāru gaidāmā ziema varētu sākties ar stipru salu un agru snigšanu. Tomēr mūsdienu klimata modeļi paredz maigākus laikapstākļus, raksta "Agroforum".
2026. gads Eiropas lauksaimniecībai bijis ārkārtīgi smags. Līdzīgi kā 2022. gadā, lauksaimnieki saskārušies ar zemu ražību, mitruma trūkumu augsnē un nogurdinošu karstumu.
Vasarā gaisa temperatūra nereti pārsniedza +40 grādus, bet sausums skāra pat pavasara mēnešus. Piemēram, īpaši smagi cieta sējumi Ungārijas dienvidaustrumos, kur dažos reģionos kukurūzas audzēšana kļuvusi praktiski neizdevīga.
Vienlaikus iepriekšējā ziema bija samērā sniegota un auksta. Sniegs un gaisa temperatūra zem −10 grādiem palīdzēja samazināt kaitēkļu skaitu. Tomēr pavasarī un vasarā augsnē uzkrātās mitruma rezerves strauji izsīka.
Kādi laikapstākļi gaidāmi ziemā
Saskaņā ar provizoriskajām aplēsēm ziema varētu būt maiga un mitra. ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes (NOAA) modeļi liecina, ka decembrī un janvārī gaisa temperatūra varētu būt par 2–3 grādiem augstāka nekā klimatiskā norma. Vienlaikus tiek prognozēts lielāks nokrišņu daudzums nekā parasti, kas būtu laba ziņa lauksaimniecībai.
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Viens no faktoriem, kas varētu ietekmēt laikapstākļus, ir īpaši spēcīgā El Ninjo (El Niño) parādība, kuras ietekme saskaņā ar prognozēm maksimumu sasniegs decembrī.
Kad gaidāms pirmais sniegs – prognozes
Pavisam citu ainu iezīmē vācu simtgadīgais kalendārs, kura pamatā ir 17. gadsimtā dzīvojušā abata Maurīcija Knauera novērojumi. Saskaņā ar šo prognozi pirmais sniegs varētu uzsnigt jau 1. decembrī. Pēc vairākām vējainām un vētrainām dienām snigšana it kā varētu atkārtoties 5. decembrī.
Pēc tam līdz pat 19. decembrim kalendārs paredz ārkārtīgi aukstus laikapstākļus. Savukārt Ziemassvētki varētu būt lietaini – sniegs gaidāms galvenokārt Eiropas kalnu reģionos.
Senā prognoze arī brīdina par neparasti lielu varžu, kāpuru un citu kaitēkļu daudzumu, kas pavasarī varētu radīt papildu problēmas lauksaimniecībai. Saskaņā ar kalendāru būtiska temperatūras paaugstināšanās nav gaidāma līdz pat martam.
Svarīgi ņemt vērā, ka simtgadīgais kalendārs ir tautas ticējumos balstīta laikapstākļu prognozēšanas sistēma, nevis zinātniska meteoroloģiskā metode. Tāpēc tā paredzējumus nevajadzētu uztvert kā uzticamu laika prognozi.
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