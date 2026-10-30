Čehijā darbu pārtrauks viena no senākajām alus darītavām valstī - iemesls var pārsteigt
Čehijā ražošanu pārtrauks viena no senākajām alus darītavām valstī – “Velké Březno”, kas atrodas tāda paša nosaukuma apdzīvotā vietā valsts ziemeļos. Alus šajā vietā tiek brūvēts kopš 1753. gada, bet alus darīšanas tradīcijas te aizsākās jau 1606. gadā.
Kā laikrakstam “Ústecký deník” pastāstījis uzņēmuma “Heineken Czech Republic” pārstāvis Roberts Kičina, ražošana visa 2026. gada garumā pakāpeniski samazināta, bet tagad atlikušās ražošanas jaudas tiks pilnībā apturētas.
Tomēr alus zīmols “Březňák” no veikalu plauktiem nepazudīs. Tā ražošanu pārcels uz citām “Heineken” koncerna alus darītavām. Uzņēmums “Velké Březno” koncernam pieder kopš 2008. gada. Līdzšinējā alus darītavas teritorijā turpinās darboties loģistikas un pārdošanas struktūrvienības.
Lēmumu pārtraukt alus ražošanu ietekmējis pieprasījuma kritums - čehi alu dzer mazāk, kā arī pieaugošās energoresursu un izejvielu cenas. Līdzīgas grūtības piedzīvo arī Vācijas alus darītavas, vēsta vācu laikraksts "Bild". 2025. gadā alus patēriņš valstī saruka gandrīz par 6%, bet šogad pārdošanas apjomi turpināja samazināties.
Pieprasījuma krituma un sīvās cenu konkurences dēļ darbību pārtrauc arī uzņēmumi ar gadsimtiem senām tradīcijām. Piemēram, Manheimā alus darītava “Eichbaum” pēc gandrīz 350 darbības gadiem ražošanu pārtrauca 30. septembrī, savukārt 165 gadus vecā alus darītava “Rupp” Lejassaksijā saskārusies ar bankrota draudiem.