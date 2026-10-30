Spānijas vilciena katastrofā gājusi bojā 24 gadus veca vieglatlēte - identificēti arī citi upuri
Identificēti vairāki upuri, kas zaudēja dzīvību traģiskajā vilciena avārijā netālu no Spānijas pilsētas Urdas.
Jau ziņots, ka trešdienas rītā netālu no Urdas pilsētas uz dienvidiem no Madrides, valsts dzelzceļa uzņēmuma "Renfe" ātrgaitas vilciens ietriecās privātā operatora "Iryo" stāvošā vilciena aizmugurē. Avārijā gājuši bojā 69 cilvēku, bet ievainojumus guvuši vairāk nekā 100 cilvēki, tai skaitā 15 cietušo veselības stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā kritisks.
Upuru vidū ir 24 gadus vecā vieglatlēte Džuljeta Galjego, kas bija tāllēcēja un pārstāvēja Madrides vieglatlētikas klubu "AD Sprint". Viņa regulāri piedalījās Spānijas klubu čempionātos, un viņas labākais sasniegums tāllēkšanā bija 5,90 metri.
“Viss klubs šobrīd ir satriekts,” pēc Galjego nāves paziņoja "AD Sprint". Spānijas Vieglatlētikas federācijas prezidents Rauls Čapado vieglatlētes nāvi raksturoja kā smagu “triecienu, kas pašā sirdī skāris visu vieglatlētikas saimi”. Viņš piebilda: “Šodien sports sēro par Džuljetas aiziešanu – viņai priekšā bija visa dzīve, taču tagad tā netaisnīgi aprāvusies.”
Bojā gājusi arī 59 gadus vecā Fatima Baneza, kas no 2011. līdz 2018. gadam strādāja kā Spānijas nodarbinātības un sociālās drošības ministre. Viņa bija pirmā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Pēc darba valdībā viņa kļuva par Spānijas Uzņēmējdarbības organizāciju konfederācijas CEOE vadītāju.
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CEOE pēc viņas nāves norādīja, ka “Fatimas sirsnība, dāsnums un ieguldījums konfederācijā atstājuši neizdzēšamas pēdas uzņēmējdarbības vidē un visā organizācijas komandā”. Madrides reģiona vadītāja Izabela Diasa Ajaso sacīja, ka “Spānija zaudējusi izcilu politisko personību.”
Tāpat katastrofā gāja bojā ātrvilciena mašīnists Antonio Asedo Meneses. 36 gadus vecais vīrietis strādāja vilcienu transporta jomā vairākās paaudzēs - arī viņa tēvs bija mašīnists, bet vectēvs strātāja par "Renfe" elektriķi.
Tuvinieki sociālajos tīklos vēstīja, ka Asedo, pamanot problēmu, iedarbinājis avārijas bremzes un tādējādi, iespējams, novērsis vēl lielāku traģēdiju. Daudzi pēc notikušā Antonio dēvēja par “varoni”. Viņa draugi un domubiedri uzsvēra, ka Antonio jau iepriekš bija brīdinājis par problēmām Spānijas ātrvilcienu infrastruktūrā un tās uzturēšanā.
Vilcienu katastrofa paņēmusi arī 31 gadu vecā Hosē Manuela Pinedas dzīvību. Viņš bija Spānijas Civilās gvardes virsnieks. Hosē nāvi apstiprināja Civilā gvarde, kas pauda “visdziļāko līdzjūtību” vīrieša ģimenei, draugiem un kolēģiem par smago zaudējumu.
Antonio Vázquez llevaba el reloj en la muñeca derecha. La costumbre venía de México, de los años en que conducía con la ventanilla abierta y alguien le quemó la mano con un cigarrillo para arrancárselo de la izquierda https://t.co/etoo7nwItP vía @europa_sur— Gloria SánchezGrande (@GloriaSGrande) October 28, 2026
Mūžībā devies arī 75 gadus vecais Antonio Vazkezs. Viņš bija slavenā vēršu cīņu meistara Kuro Vazkeza brālis un matadora Pablo Aguado oficiālais pārstāvis. Sadursmes brīdī Vazkezs atradās "Renfe" ātrvilciena astotajā vagonā un bija devies uz Spānijas dienvidiem, lai vērotu vēršu cīņas un vērtētu nākamās sezonas iespējas. Sākumā ģimenei bija kļūdaini ziņots, ka viņš atrasts dzīvs slimnīcā.
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Anna Martina Konte Granda bija viena no trim avārijā iesaistītajos vilcienos ceļojušajiem Argentīnas pilsoņiem. Sadursmes brīdī viņa atradās "Renfe" ātrvilciena septītajā vagonā kopā ar brāli, kurš avārijā tika ievainots. Argentīnas vēstniecība paudusi “dziļas skumjas” par notikušo un izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem.
Tuvinieki meklē ziņas arī par saviem pazudušajiem radieniekiem
Tāpat policijā iesniegti 64 iesniegumi par bezvēsts pazudušām personām. Pazudušo personu ģimenes locekļi turpina meklēt ziņas par saviem tuviniekiem tuvējās slimnīcās. Jāpiemin, ka joprojām nav identificēta daļa bojāgājušo un daļa ievainoto, līdz ar to pastāv iespēja, ka pazudušo saraksts varēja pārklāties ar bojāgājušo sarakstu.
Madrides skolas direktors Karlos Ortizs brauca pirmajā vagonā "Iryo" vilcienā kopā ar skolas ģenerāldirektoru Havjēru Tello, kurš tika atrasts dzīvs un nogādāts slimnīcā novērošanai. Skola vēstulē ģimenēm aicinājusi turēties kopā un atbalstīt citam citu. Bezvēsts pazudusi arī arhitekre Aleksandra Garsija Bartolome, kurai tikko bija apritējuši 40 gadi. Aptuveni 20 minūtes pirms avārijas viņa bija runājusi ar ģimeni un teikusi, ka darba dēļ dodas uz Seviļu. Viņa brauca "Renfe" vilciena septītajā vagonā.
Karmena Čičaro Sanza bija nekustamo īpašumu uzņēmuma "Metrovacesa" inovāciju un mārketinga direktore. Viņa brauca septītajā vagonā kopā ar kolēģi Silviju Diazu Juberias, kura tika atrasta dzīva ar vairākiem lūzumiem. Hosē Angels San Emeterio bija 54 gadus vecs Seviļas iedzīvotājs, kurš ceļoja kopā ar savu suni Treci. Suns tika atrasts, pateicoties kaklasiksnai ar identifikācijas datiem, bet par Hosē šobrīd nav saņemtas ziņas.
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Augsutīns Randazo bija Argentīnas pilsonis, kurš avārijas brīdī atradās "Renfe" vilciena astotajā vagonā. Viņš Spānijā bija ieradies 2002. gadā. Arī grafiskais dizainers Fernando Jēzus Kalvilo Silva ceļoja astotajā vagonā. Viņa tuvinieki pauž cerību, ka viņš varētu būt starp vēl neidentificētajiem cietušajiem. Televīzijas reportieris Rauls Triguero bija ceļā uz Seviļu, lai intervētu populāras dziedātājas Rocio Jurado brāli Amadoru Mohedano. Šobrīd viņš pazudis bez vēsts.
Pazudušo vidū ir arī komponiste Marija Luisa Mančado Toresa - 2024. gada Spānijas Nacionālās mūzikas balvas laureāte. Viņa brauca "Renfe" vilciena sestajā vagonā, un draugi norādīja, ka vēl vairāk nekā diennakti pēc avārijas viņiem nebija ziņu par viņas atrašanās vietu. Adriana Marokina Gonzalesa ir 25 gadus vecā industriālā inženiere no Alikantes. Viņa dzīvoja un strādāja Madridē un avārijas brīdī brauca astotajā vagonā. Viņas māsa sociālajos tīklos lūdza atsaukties ikvienu, kuram varētu būt informācija. Ivans Romano ir 42 gadus vecs Nacionālās policijas darbinieks, kurš nesen bija kļuvis par tēvu. Viņš ar vilcienu devās mājās uz Seviļas apkārtni pēc darba dienas Madridē.
Huans Hosē Garsija Palacios ir 25 gadus vecs Civilās gvardes virsnieks, kurš bija strādājis nakts maiņā un ar vilcienu brauca mājās uz Seviļas provinci. Viņš atradās astotajā vagonā, un ģimene mācēja teikt, ka viņš sēdējis vietā ar numuru 8C. Marija Karmena Garsija ir 26 gadus veca sieviete no Maljorkas, kura dzīvoja un strādāja Madridē; viņa, iespējams, atradās septītajā vai astotajā vagonā. Sākotnēji izskanēja ziņas, ka viņa atrasta starp ievainotajiem, tomēr vēlāk ģimene paziņoja, ka Marijas meklēšana turpinās. Dāvids Martinezs Mendezs ir 25 gadus vecs madridietis ar ciešām saitēm ar Seviļu. Viņš brauca septītā vagonā un sēdēja vietā 16A. Viņa ģimene meklējusi Dāvidu slimnīcās Madridē un Toledo, taču atrast vīrieti tā arī nav izdevies. Dāvids Reina Reguera ir 22 gadus vecs "Renfe" mehāniķis, kurš avārijas brīdī atradās astotajā vagonā un bija ceļā uz Andalūziju atpūsties. Pēdējo reizi viņš sazinājās ar tuviniekiem ap 8.30 – dažas minūtes pirms sadursmes.