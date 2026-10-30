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Ukraina vienojusies ar ASV par to, kuras Eiropas valstis palīdzēs sarunās ar Krieviju
Foto: EPA/Scanpix
Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs (centrā) un viņa znots Džareds Kušners (pa kreisi) jau septembrī vienojušies ar Kijivu, ka Eiropu pārstāvēs šīs trīs valstis.
Pasaulē

Ukraina vienojusies ar ASV par to, kuras Eiropas valstis palīdzēs sarunās ar Krieviju

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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ASV un Ukraina uzskata Lielbritāniju, Franciju un Vāciju par galvenajām Eiropas pārstāvēm sarunās ar Krievijas Federāciju.

Ukraina vienojusies ar ASV par to, kuras Eiropas v...

ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un ASV prezidenta znots Džareds Kušners jau septembrī vienojušies ar Kijivu, ka Eiropu miera sarunās ar Krieviju pārstāvēs Lielbritānija, Francija un Vācija.

Par to, atsaucoties uz Eiropas diplomātiem, ziņo laikraksts "Financial Times".

Eiropas pārstāvniecību paredzēts organizēt E3 grupas formātā, kas apvieno šīs trīs valstis. Četri diplomāti izdevumam apstiprinājuši, ka ASV un Ukraina šo variantu uzskata par visticamāko.

Vēlāk sarunu procesā varētu iesaistīt arī Eiropas Savienības institūcijas, jo iespējamā vienošanās skartu Ukrainas pievienošanos ES un pret Krieviju noteikto sankciju atcelšanu.

Savukārt Maskava publiski iebilst pret Eiropas Savienības dalību sarunās.

Ceturtdien Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka šādas sarunas neparedz ES līdzdalību, piebilstot: "Šādi dalībnieki mums nav vajadzīgi."

Līdzīgu paziņojumu sniedzis arī Jurijs Ušakovs.

Tēmas

Vladimirs PutinsASVDmitrijs PeskovsLielbritānijaStīvs VitkofsMaskavaVācijaFrancija

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