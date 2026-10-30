Lidmašīnas ar "visu bumbu māti" jau ieņēmušas pozīcijas: noskaidrots, kad Trampa administrācija plāno dot triecienu Irānai
Donalda Trampa administrācija gatavojas atsākt uzbrukumus Irānai. Mediji noskaidrojuši, kad tiek plānots dot triecienu.
Baltajā namā tiek plānots atsākt triecienus Irānai pēc nākamnedēļ gaidāmajām ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Pašlaik amerikāņu kaujas lidmašīnas jau ieņem pozīcijas. Plānots izmantot ASV armijas arsenālā jaudīgāko ar kodolieročiem nesaistīto aviācijas bumbu GBU-43/B MOAB, kas pazīstama kā "visu bumbu māte".
Par to sociālajā tīklā X, atsaucoties uz pašreizējām un bijušajām ASV amatpersonām, rakstījusi televīzijas kanāla "Newsmax" žurnāliste Karla Baba.
Current and former official says the administration plans to strike #Iran following US elections next week. Aircraft are moving into position. MOAB use expected.— Carla Babb (@CarlaBNatSec) October 29, 2026
"Pašreizējās un bijušās amatpersonas norāda, ka administrācija plāno dot triecienu Irānai pēc nākamnedēļ gaidāmajām ASV vēlēšanām. Lidmašīnas ieņem pozīcijas. Paredzams, ka tiks izmantota bumba MOAB," teikts žurnālistes ierakstā.
Jāatzīmē, ka GBU-43/B MOAB ir smaga fugasa aviācijas bumba ar GPS vadības sistēmu.
Galvenie tehniskie parametri:
- Kopējā masa: 9500 kg (sprāgstvielas H-6 masa – 8480 kg).
- Sprādziena jauda: aptuveni 11 tonnu trotila ekvivalents (46 GJ).
- Garums un diametrs: attiecīgi 9170 mm un 1029 mm.
- Nesējlidmašīna: MC-130.
Līdz šim zināms tikai viens gadījums, kad šī aviācijas bumba izmantota kaujas apstākļos. Tas notika 2017. gada 13. aprīlī Afganistānas austrumos, Nangarhāras provinces Ačinas rajonā, kad GBU-43/B MOAB tika nomesta uz teroristiskā grupējuma "Islāma valsts" (ISIS) daudzlīmeņu tuneļu kompleksu.
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Saskaņā ar ASV oficiālajiem datiem un vietējām aplēsēm sprādzienā tika nogalināti aptuveni 36–94 kaujinieki.
Iepriekš "The New York Times" vēstīja, ka ASV varētu atsākt militāro operāciju pret Irānu pēc 3. novembrī gaidāmajām Kongresa vēlēšanām.
Irāna izvēlējusies jaunu mērķi gadījumam, ja atsāktos karš ar ASV
Teherāna ir sagatavojusi plānus uzbrukumiem zemūdens interneta kabeļiem Persijas līcī gadījumā, ja atsāktos karadarbība.
Teherāna apsver iespēju dot triecienus septiņiem lieliem zemūdens interneta kabeļiem, kas šķērso Hormuza šaurumu, ja atsāktos karadarbība ar ASV. Tāpat Irāna plāno kavēt bojātās infrastruktūras remontdarbus, lai paildzinātu sakaru traucējumus.
Par to ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz avotiem Irānas drošības dienestos.
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Iespējamie uzbrukumi varētu skart starptautisko sakaru infrastruktūru, kas nodrošina datu pārraidi starp valstīm.
Saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības datiem zemūdens kabeļi nodrošina aptuveni 99% pasaules interneta datu plūsmas. Tomēr caur Hormuza šaurumu iet mazāk nekā 1% no starptautisko zemūdens kabeļu sistēmu kopējās datu pārraides jaudas.
Tādēļ kabeļu bojājumiem šajā reģionā nevajadzētu izraisīt plaša mēroga interneta darbības traucējumus visā pasaulē. Tomēr reģiona valstis varētu saskarties ar interneta piekļuves traucējumiem un savienojumu datu pārraides jaudas samazināšanos.
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Seku apmērs būs atkarīgs no bojāto kabeļu skaita, iespējām novirzīt datu plūsmu pa alternatīviem maršrutiem un remontdarbu ilguma.
Jo īpaši sakaru traucējumi varētu apgrūtināt finanšu darījumu veikšanu, elektronisko tirdzniecības platformu darbību un mākoņpakalpojumu izmantošanu.
No stabila starptautiskā interneta savienojuma ir atkarīgas arī daudzas uzņēmumu informācijas sistēmas, digitālās platformas un pakalpojumi, kurus iedzīvotāji un uzņēmumi izmanto ikdienā.